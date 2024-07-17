Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 95 на 95

Минобороны РФ сообщило, что были возвращены 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву.



Позже информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. «Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники», — написал он в своем телеграм-канале.



Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что в среду 17 июля Россия и Украина намерены обменять 90 военнопленных в рамках сделки при содействии Объединенных Арабских Эмиратов. Это шестой обмен в этом году, осуществленный при посредничестве государства ОАЭ, домой вернулись почти 1400 военнопленных.



В ходе предыдущего обмена, который произошел в июне, Россия и Украина вернули по 90 пленных.







Фото: ТГ Владимира Зеленского



