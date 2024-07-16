Верховный суд оставил в силе приговор 20-летней Валерии Зотовой* из Ярославля по статье о покушении на теракт

Суд отклонил кассационную жалобу 20-летней Валерии Зотовой, осужденной на 6 лет за попытку поджога пункта сбора помощи участникам «СВО», сообщила «Медиазона»**.

По версии следствия Зотова «совершила покушение на совершение террористического акта в виде поджога в Ярославской области, устрашающего население и создающего опасность дестабилизации и гибели людей». Защита считает, что под видом сотрудников СБУ в переписку с девушкой вступили силовики и дело сфабриковано ФСБ.

Согласно материалам дела, оперативная разработка семьи Зотовых велась с середины января 2023 года. Примерно в то же время в переписку с Зотовой вступила свидетель под псевдонимом «Герань», привлеченная ФСБ для участия в «оперативном эксперименте». После ее внедрения «сотрудники СБУ» выбрали место поджога и написали об этом Зотовой.



Защита обратила внимание, что суд первой инстанции не делал запросов в банк, не пытался установить лиц, переводивших Зотовой деньги, и организаторов преступления. И попросила суд квалифицировать действия Зотовой как приготовление к совершению преступления, учитывая, что девушку задержали, как только она вышла из машины.



Как передает корреспондент «Медиазоны», когда судьи удалились на вынесение решения, девушка пожаловалась на условия содержания. «Я не боюсь тюрьмы, я боюсь, что здесь отупею», — отметила она, рассказав, что ее обзывают террористкой женщины, которые сидят за убийство. К психологу в колонии Зотова не ходит, потому что «не доверяет».

Тройке судей понадобилось 20 минут, чтобы оставить приговор Валерии Зотовой без изменений.



Девушку задержали в феврале 2023 года у здания сельской администрации под Ярославлем. У нее обнаружили пятилитровую бутылку бензина, чеки с заправки и зажигалку. В одном из телеграм-каналов опубликовали видео с «признанием» Зотовой в том, что она за 7 тысяч рублей передавала ВСУ координаты и фотографии зданий. На видео девушка несколько раз уточняет у человека по другую сторону камеры, что именно она должна сказать.



Защита осужденной неоднократно заявляла о том, что ее склоняли к поджогу сотрудники ФСБ. Изначально, по версии следствия, с ней переписывался военный ВСУ, который убедил ее поджечь пункт гумпомощи. После этого Зотовой стала писать засекреченная свидетельница под псевдонимом «Герань», которая уговорила осужденную довести поджог до конца и даже вызвала ей такси.

Зотова находилась в СИЗО с февраля, в октябре прошлого года девушка рассказала, что сотрудница ФСИН обвиняла ее в доведении сокамерницы до самоубийства. При этом Зотова и другие заключенные просили направить соседку в психбольницу — вместо этого ее отправили в карцер, где та повесилась. Девушка рассказывала, что та же сотрудница пыталась ее ударить и предлагала другим заключенным сигареты в обмен на компрометирующую ее информацию.

В июне девушку приговорили к 6 годам общего режима по статье о покушении на теракт.



По информации «ОВД-Инфо»**, силовики также возбудили дело о «призывах к экстремизму» и «оправдании терроризма» против матери Зотовой Светланы. Женщину преследуют из-за комментариев в соцсетях. 7 декабря прошлого года ее приговорили к штрафу в 330 тысяч рублей и двухлетнему запрету администрировать сайты.







*Внесена в перечень «террористов и экстремистов».

**Признаны в России «иностранными агентами».

Фото: Соцсети



