«Лаборатория Касперского» уходит с американского рынка после введения санкций

«Лаборатория Касперского» поэтапно свернет свою деятельность в США с 20 июля, сообщил российский производитель ПО. На сайте компании в понедельник покупка продуктов Kaspersky уже была недоступна для американских клиентов. «Лаборатория Касперского» также не сможет продолжать поддержку и распространять обновления для уже приобретенного ПО в США.

20 июня Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении «Лаборатории Касперского», чтобы полностью запретить частным компаниям в США использовать российский софт. Полный запрет на использование ПО внутри страны вступает в силу с 29 сентября 2024 года.



21 июня Минторг США ввел полные блокирующие санкции против 12 топ-менеджеров компании, включая исполнительного директора Андрея Тихонова, директора по развитию бизнеса Андрея Ефремова, директора по работе с персоналом Марину Алексееву и других ключевых лиц. Ограничения предусматривают заморозку активов лиц, компаний и аффилированных с ними лиц, введение полного запрета для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с ними.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что российское влияние на компанию создает значительные риски для кибербезопасности страны. Она отметила, что программное обеспечение «Касперского» может позволить российским властям получить доступ к конфиденциальной информации, установить вредоносное ПО или блокировать важные обновления.



В «Лаборатории Касперского» заявляли, что решение Минторга США «основывалось на текущей геополитической ситуации и теоретических опасениях, а не на технической оценке продуктов», а компенсацию потерянного рынка планируют компенсировать за счет стран БРИКС.



На рынке США «Лаборатория Касперского» работала 20 лет. В компании уже заявили, что приняли «печальное и трудное решение» уйти, «поскольку возможности для ведения бизнеса в стране больше нежизнеспособны».