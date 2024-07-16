Reuters: cвязанная с Германией логистическая фирма помогала российским производителям, попавшим под санкции

Как пишет Reuters, вскоре после вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года грузоотправитель Hellmann Worldwide Logistics сообщил сотрудникам своего московского предприятия, что уходит из России. До войны московский офис Hellmann помогал российским промышленным предприятиям поставлять в Россию инструменты, запчасти и оборудование с Запада.

После ухода немецкой фирмы в России была зарегистрирована фирма под названием Heinrich Tapp Rus (HT Rus), среди владельцев которой в то время было как минимум два бывших сотрудника Hellmann, новая компания продолжила сотрудничать со старыми клиентами.

На сайте HT Rus клиентам из России предлагается «параллельный импорт», то есть доставка товаров через третьи страны, чтобы обойти западные санкции.



Изучив налоговые документы за 2023 и 2024 годы, а также официальные корпоративные реестры в России и Германии, журналисты выяснили, что HT Rus оказывала услуги российским клиентам, попавшим под международные санкции за поддержку военной машины Кремля.

HT Rus — один из многих посредников, предлагающих клиентам помощь в обходе западных санкций и использующих поставки через третьи страны для доставки промышленных товаров в Россию. Однако ее отличает то, что, в данной схеме задействованы граждане Европейского союза. HT Rus полностью принадлежит зарегистрированной в Германии фирме под названием HT East Management, согласно российским корпоративным документам по состоянию на 28 июня этого года. Контрольный пакет акций HT East был куплен в июне 2022 года Александром Рёделером, бизнесменом из Дюссельдорфа. В период с 2017 по 2022 год Рёделер работал в Германии в подразделении Hellmann по Восточной Европе.



Управляющий директор компании в России Руслан Шакиров заявил, что имел дело непосредственно с Рёделером, и материнская компания «полностью информирована о деятельности, принимает в ней участие и дает соответствующие указания».

Выручка HT Rus в прошлом году составила около 17,5 миллионов долларов. За два квартала прошлого года и первый квартал текущего компания оказала услуги на сумму 172 324 доллара российской государственной компании Aurus, которая производит одноименный седан класса люкс. В феврале Aurus был включен в санкционный список США на том основании, что его материнская компания имеет важное значение для национальной обороны и безопасности России.

Согласно налоговым декларациям, HT Rus также оказала услуги на сумму 290 725 долларов двум дочерним компаниям и одному совместному предприятию «Камаза», крупнейшего российского производителя грузовиков. Правительство США ввело санкции против производителя грузовиков в июне 2022 года, отметив, что его автомобили были замечены перевозящими российских солдат и ракеты во время вторжения в Украину. В том же месяце «Камаз» был добавлен в черный список санкций ЕС.



Еще один клиент HT Rus, АО «Протон», производитель оптико-электронного оборудования, попал под американские санкции в мае 2023 года. Он заплатил компании 26 156 долларов после введения санкций, следует из документов.

Тюменский аккумуляторный завод оплатил услуги HT Rus на сумму в 312 000 долларов, из которых около 70 000 долларов после того, как производитель аккумуляторов попал под американские санкции в декабре 2023 года. Согласно информации на сайте, эта фирма поставляет аккумуляторы по меньшей мере одному производителю оружия.

Фото: ura.ru