Прокуратура Нидерландов обвинила компанию Dieseko в нарушении санкции ЕС из-за участия в строительстве Крымского моста

Прокуратура Нидерландов заявила о внесудебном урегулировании ответственности компании Dieseko Group B.V. (Dieseko) за ее роль в поставке оборудования и экспертизы для строительства Крымского моста.

Компания получила максимально возможный штраф по каждому из трех пунктов обвинения (180 тысяч евро) со скидкой за сотрудничество со следствием, которое заключалось в подготовке документов и предоставлении сотрудников для опроса. У Dieseko также конфисковали всю прибыль от работы по данному проекту в размере 1,6 млн евро. Руководители компании были допрошены, но не привлечены к ответственности, поскольку двое из них уже скончались, а один серьезно болен.



Как указано в пресс-релизе прокуратуры, 1 сентября 2017 года в газете De Gelderlander была опубликована статья о причастности голландских компаний к строительству Крымского моста. Это сообщение побудило прокуратуру начать уголовное расследование в отношении компаний, упомянутых в статье. Вскоре после этого в СМИ также появились сообщения о возможной причастности Dieseko к строительству Крымского моста. В ответ на эти сообщения прокурор решил начать уголовное расследование и в отношении этой компании.



В ходе расследования было установлено, что в 2015-2016 годах компания Dieseko продавала сваебойные установки и сопутствующие запасные части для строительства Крымского моста, а также предоставляла техническую помощь по поставляемой продукции. Например, работы на объекте выполнялись механиками компании. При этом в соответствии с введенными ЕС в 2014 году санкциями продажа товаров и оказание технической помощи частным лицам и компаниям в Крыму были запрещены.



Прокуратура квалифицировала действия Dieseko как подрывающие международные санкции, отметив, что несоблюдение санкций привело к строительству Крымского моста за счет использования голландских знаний и опыта.