Суд изменил меру пресечения экс-командующему 58-й армией генералу Ивану Попову, отпустив его из СИЗО под домашний арест

Судья 235-го Гарнизонного военного суда Илья Романенков отпустил генерала Ивана Попова из СИЗО под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил корреспондент «Медиазоны»* из зала суда.

Заседание проходило в закрытом режиме, суд постановил освободить Попова из-под стражи в зале суда. Домашний арест избрали до 11 октября.

О смягчении меры пресечения генералу Ивану Попову к суду обратился следователь военного управления СК Михаил Саполнов. До этого следствие уже ходатайствовало о смягчении меры пресечения, заявляя, что просит об изменении меры пресечения «с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования». Однако суд отказывал в ходатайстве.



Какой аргумент оказался для суда решающим в этот раз, неизвестно. Генерал Попов отказался отвечать на вопросы журналистов, поблагодарив всех за поддержку.

Генералу Ивану Попову, арестованному 21 мая, вменяют взятку в особо крупном размере, по версии следствия, он замешан в хищении 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией оккупированной Запорожской области для оборонительных сооружений. При этом следствие сообщило, что Попов «дал изобличающие показания на других участников дела о хищении».



В конце мая «Коммерсант» сообщил, что в деле фигурирует еще один высокопоставленный военный. Как утверждало издание без указания имени, именно его изначально обвиняли в хищении, но еще до начала полноценного расследования тот погиб и посмертно был удостоен звания Героя России. Поэтому обвинения предъявили Ивану Попову, которому, по версии следствия, погибший перевел часть денег, вырученных за реализацию металла, на банковскую карту.



В 2023 году Попов записал аудиосообщение, которое разошлось в сети. Он утверждал, что его отстранили от должности после доклада о проблемах на фронте, и критиковал командование.







*Признана в России «иностранным агентом».

Фото: Александра Астахова/Медиазона