Журналистку и писательницу Машу Гессен заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о военных «фейках»

Басманный суд Москвы заочно приговорил Машу Гессен к 8 годам колонии общего режима по статье о военных «фейках», сообщили «Сетевые свободы». Ей также запретили четыре года администрировать интернет-ресурсы.
Уголовное дело против журналистки связано с ее словами о Буче в интервью Юрию Дудю в сентябре 2022 года. Маша Гессен проживает за пределами России.
По информации «Дождя»**, дело возбудили в августе прошлого года, основанием стали рассказы Гессен о военных преступлениях российской армии в Буче.
В декабре 2023 года Гессен объявили в международный розыск.
Маша Гессен проживает в США. В 2017 году ее книга «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию» получила Национальную книжную премию (National Book Award).
По данным «ОВД-Инфо»*, 991 человек стал фигурантом уголовного дела за свою антивоенную позицию.
*Признаны в России «иностранными агентами».
**Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».
Фото: STAR-MEDIA