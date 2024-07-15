Журналистку и писательницу Машу Гессен заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о военных «фейках»

Басманный суд Москвы заочно приговорил Машу Гессен к 8 годам колонии общего режима по статье о военных «фейках», сообщили «Сетевые свободы». Ей также запретили четыре года администрировать интернет-ресурсы.

Уголовное дело против журналистки связано с ее словами о Буче в интервью Юрию Дудю в сентябре 2022 года. Маша Гессен проживает за пределами России.

По информации «Дождя»**, дело возбудили в августе прошлого года, основанием стали рассказы Гессен о военных преступлениях российской армии в Буче.



В декабре 2023 года Гессен объявили в международный розыск.

Маша Гессен проживает в США. В 2017 году ее книга «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию» получила Национальную книжную премию (National Book Award).



По данным «ОВД-Инфо»*, 991 человек стал фигурантом уголовного дела за свою антивоенную позицию.







*Признаны в России «иностранными агентами».



**Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

Фото: STAR-MEDIA

