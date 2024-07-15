В Улан-Удэ местного жителя обвинили в осквернении символа воинской славы и подготовке к диверсии

Жителя Улан-Удэ обвинили в осквернении символа воинской славы и в приготовлении к диверсии, ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба СК по Бурятии.

По версии следствия, в июне 2023 года в одном из мессенджеров мужчина вступил в переписку с неизвестным абонентом и получил от него задание совершить действия, направленные «на осквернение в городском сквере памятника за вознаграждение в иностранной валюте». В ночь на 6 июля мужчина облил черной краской бюст Героя Советского Союза Сергея Орешкова, после чего отправил заказчику фотоотчет и получил деньги.

После этого, как утверждает обвинение, подозреваемый получил от неизвестного второе задание — совершить поджог релейного шкафа на железной дороге. Это поручение он не смог осуществить, так как был задержан.

Следствие утверждает, что все материалы обвиняемый пересылал «заказчику» и согласовывал с ним свои решения. Уголовное дело передано в суд, мужчине грозит в совокупности до 20 лет лишения свободы.

Правозащитный медиапроект Avtozak LIVE посчитал, что с февраля 2022-го по май 2024 года по статьям о поджогах проходили 547 человек. При этом обвинения о покушении на диверсии строятся на предположениях следствия без требуемой доказательной базы, и за подобные «намерения» люди получают такие же сроки, как за убийства.

По информации «Сибирь Реалии»*, 9 июля суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к семи годам колонии строгого режима по статье о покушении на диверсию жителя Нижневартовска. Дело рассматривали в закрытом режиме, а в качестве доказательств следствие указывало, что обвиняемый был подписан на «дискредитирующие российскую армию» каналы в неназванном мессенджере.





*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».