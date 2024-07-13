Российская атака на «Охматдет» в Киеве: «отложенные» смерти и доказательства преступления

8 июля Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине, под удар попали Киев, Кривой Рог и Днепр. Силам ПВО Украины удалось сбить 30 из 38 запущенных ракет. Погибли 44 человека, 196 получили ранения.

В результате атаки был разрушен токсикологический корпус крупнейшей детской больницы Украины «Охматдет», в которой осуществляют диагностику и лечение онкогематологических заболеваний, а также выполняют трансплантации костного мозга.

В разрушенном корпусе была расположена реанимация и помещения для диализа. Погибло два человека, первой жертвой стала врач Светлана Лукьянчук, второй — родственник одного из пациентов. Всего на момент удара в медучреждении было 600 пациентов. 32 человека получили ранения, среди них восемь детей. Спасатели несколько часов разбирали завалы. Тяжелобольных детей из стерильных помещений, которые оказались частично разрушены, выносили на улицу, после чего распределяли по другим больницам. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил 9 июля, что скорая перевела из «Охматдета» в другие медицинские учреждения 94 ребенка.

Более 30 стран заявили, что готовы принять на лечение детей из киевской детской больницы.

Как пишет «24 канал», 10 июля в одной из больниц Киева умер мальчик, который во время удара по «Охматдету» находился в критическом состоянии в реанимации. Как отметил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, он стал первой детской жертвой в результате удара по больнице. 12 июля стало известно, что умер 7-летний Егор Завадецкий, который проходил лечение в больнице. Мальчик уцелел после удара, однако в сознание так и не пришел, до этого он 12 дней находился в коме.



Сообщения о том, что удар по больнице «Охматдет» в Киеве был нанесен российской ракетой Х-101, стали появляться вскоре после атаки, так как на многочисленных видео был виден момент «прилета». СБУ Украины заявило, что на месте трагедии найдены обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером.

Financial Times сообщила, что в ракете присутствуют западные компоненты. Как пишет издание, российский оборонный сектор в обход санкций обратился к микропроцессорам и другим передовым технологиям, которые не предназначены для военного использования. Это подтверждает украинский анализ ракеты Х-101, выпущенной в январе этого года, в результате которого было обнаружено 16 единиц электроники западного производства внутри ракеты.

Расследовательская группа Bellingcat* определила, что по больнице в Киеве 8 июля ударила российская крылатая ракета Х-101. Об этом свидетельствуют не только видеозаписи атаки, но и фотографии обломков. В материале отмечается, что созданная на основе видеозаписей трехмерная модель ракеты полностью совпадает с внешним видом Х-101 — заметен и двигатель в хвостовой части, и оперение в середине боеприпаса.



Российскую версию о том, что в детскую больницу попала американская ракета AIM-120, Bellingcat опровергает, так как не совпадает как минимум внешний вид. После выхода расследования соцсеть Илона Маска Х стала блокировать ссылку на расследование, определяя ее «как потенциально спамовую или небезопасную».

Ранее к выводу о поражении больницы российской ракетой пришли расследователи Сonflict Intelligence Team*. Они уверены, что в ракета попала в больницу не под воздействием ПВО, это был либо целенаправленный удар, либо ошибка программирования маршрута, либо техническая неполадка.



12 июля министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что корпус Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», куда попала российская ракета, не подлежит восстановлению, его снесут.

Служба безопасности Украины квалифицировала удар РФ по больнице «Охматдет» как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство.

*Признана в России «нежелательной организацией».

Фото: РБК Украина