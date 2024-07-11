Первая неделя работы нового британского правительства

Кир Стармер с представителями Лейбористской партии отмечают победу





Как сказал знаменитый предшественник нового премьер-министра Гарольд Вильсон: «Одна неделя — это большой срок в политике».

Согласно протоколу, который описывает Институт по изучению правительств, существует установленная процедура вступления британского премьера в должность. После «благословения», полученного от монарха, новоизбранный премьер произносит речь перед парадным входом Даунинг-стрит, 10. А как только за премьер-министром закрывается знаменитая дверь резиденции, начинается настоящая работа правительства.

После ритуальных приветствий новый премьер получает от госслужащих заранее подготовленные брифинги. Они охватывают все — от условий проживания премьер-министра и его семьи до процесса назначения министров, срочных решений по ключевым политическим вопросам, важных протоколов, информации о безопасности и разведке, а также о ядерном сдерживании.

Но самая ответственная задача нового премьера в первый же день — это написание от руки так называемых «писем последней инстанции». Это инструкции командирам британских ракетных подводных лодок Trident о том, как реагировать, если правительство будет уничтожено в результате ядерной атаки.

Письма в запечатанных конвертах доставляются на подводные лодки, а подобные письма предыдущего премьер-министра уничтожаются без вскрытия. В случае гибели премьер-министра в результате ядерного удара и назначенного альтернативного лица, принимающего решения, командиры атомных подводных лодок, патрулирующих в это время, используют ряд проверок, чтобы установить, должны ли письма последней инстанции быть вскрыты. По некоторым сведениям, процесс, с помощью которого командир подводной лодки класса Vanguard определит, продолжает ли функционировать британское правительство, включает в себя, среди прочих проверок, установление того, продолжает ли вещание BBC Radio 4.

Мы никогда не узнаем, какие распоряжения отдал ушедший премьер-министр и какие письма последней инстанции отправил сэр Кир Стармер. Еще одно действие, которое должен совершить новый премьер-министр, это спуститься в правительственный бункер, построенный на случай ядерной атаки.





Приоритеты сэра Кира

О приоритетах во внешней политике нового премьера, судя по тому, с кем Кир Стармер поговорил по телефону в первую очередь.

Первые поздравительные звонки поступили от президента США и других западных государств. Премьер-министр в первый же день поговорил и с президентом Украины. Кир Стармер заверил Владимира Зеленского, что курс поддержки Украины не изменится, что его правительство останется верным обещаниям поддерживать Украину в ее сопротивлении российской агрессии.

Новое правительство, не тратя времени на празднование победы, сразу же взялось за работу. В то время как сэр Кир начал свой тур по автономным странам Великобритании — Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсу, — чтобы, по его словам, «перезапустить» отношения с правительствами этих стран, министр иностранных дел Дэвид Ламми отправился в Берлин, Варшаву и Стокгольм, а министр обороны Джон Хили — в Украину. Кстати, и он, и Дэвид Ламми еще в качестве теневых министров нанесли визит в Киев накануне выборов, чтобы подчеркнуть твердое намерение будущего лейбористского правительства оказывать безоговорочную поддержку Украине.





Главная практическая задача — это формирование правительства, и Стармер, не теряя ни минуты, на следующий же день после вступления в должность к этому и приступил.

«Это правительство не обременено доктринами и руководствуется только решимостью служить вашим интересам», — сказал сэр Кир в своем первом выступлении.

Глядя на состав правительства, новый глава страны действительно попытался создать правительство технократов и специалистов в своей области. При назначении министров он явно отдавал предпочтение предыдущему опыту кандидатов в разных сферах, хотя почти ни у кого из них, за небольшими исключениями, опыта работы в правительстве просто не могло быть, в силу того что последние 14 лет правительство формировали тори.





Новое правительство — новые (и старые) лица

Вице-премьером правительства Великобритании стала 44‑летняя Анджела Рэйнер. Она также будет занимать должность министра по делам жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления.

Новым министром финансов назначена Рэйчел Ривз. Ривз стала первой женщиной в истории Великобритании, которая заняла эту должность.

Нескольких министров новый премьер назначил, несмотря на то что они не являются членами Парламента. Чтобы иметь возможность работать в правительстве и держать ответ за свою работу в Парламенте, они получат пожизненное пэрство и станут членами Палаты лордов. То же самое проделал, как мы помним, предшественник Стармера, глава консервативного правительства Сунак, назначив министром иностранных дел Дэвида Камерона, который не был на тот момент депутатом Парламента.

Большинство постов в кабинете министров достались членам теневого кабинета Стармера: министром иностранных дел стал Дэвид Ламми, обороны — Джон Хили, но на пост генерального прокурора вместо Эмили Торнберри он назначил Ричарда Гермера, видного юриста и адвоката, специализирующегося по правам человека. Он не депутат и тоже получит пожизненное пэрство. Министром по делам тюрем стал бизнесмен и филантроп Джеймс Тимпсон, давно отстаивающий идею «второго шанса» для бывших заключенных. Он на своем примере показывает, что это возможно, нанимая в свою фирму бывших преступников.

Сэр Патрик Волланс, известный врач и фармаколог, которого мы ежедневно видели по телевизору во время пандемии (он был научным советником правительства Бориса Джонсона), назначен министром по делам науки. Новый премьер ввел в правительство и бывших министров из кабинетов своих предшественников Тони Блэра и Гордона Брауна.

Бывший министр внутренних дел Жаки Смит войдет в Палату лордов и станет младшим министром высшего образования, а Дуглас Александр, занимавший несколько постов в кабинете министров в последнем лейбористском правительстве, становится министром по делам бизнеса. Министром ​​энергетики назначен Эд Миллибанд, некогда лидер лейбористской партии, тоже занимавшийся в теневом правительстве вопросами энергетики.

Важный пост министра внутренних дел заняла один из старейших лейбористских политиков Иветт Купер, которой придется решать сложную проблему нелегальных мигрантов. Купер занимала должность главного секретаря казначейства и министра труда и пенсий в правительстве лейбористов, но отказалась работать при Джереми Корбине, став вместо этого руководителем влиятельного парламентского комитета по внутренним делам.

Формируя свой кабинет министров, Стармер пытается преодолеть раскол и брожения в партии, введя в правительство представителей и левого крыла партии, и правого. Пока трудно сказать, удастся ли ему объединить все фракции, но шаг достаточно смелый и разумный.

И наконец, все обратили внимание на еще одну «революцию» сэра Кира Стармера: из 22 министерских постов 11 занимают женщины. Ровно половина. Боюсь, что теперь использование феминитива «министерка» становится неизбежным!





«Смотрины» нового премьера на саммите НАТО

Киру Стармеру повезло. Всего через несколько дней после внушительной победы на выборах и вступления в должность премьер-министра, он принял участие в саммите стран НАТО в Вашингтоне. Именно там состоялись «смотрины» нового главы британского правительства, где у него была возможность произвести хорошее впечатление на союзников. Судя по всему, сэру Киру это удалось.

Газета «Таймс» считает, что заявления членов британской делегации в Вашингтоне звучали как заявка на руководящую роль Великобритании в НАТО. «Таймс», ссылаясь на украинские источники, пишет, что с учетом перспективы возвращения Дональда Трампа в Белый дом в ноябре и усиления ультраправых во Франции, от Великобритании будут ожидать ведущей роли в победе над Россией. Об этом говорил на саммите НАТО и новый министр обороны Джон Хили, который предупредил, что при победе Трампа в США Европе в целом и Великобритании в частности придется взять на себя большую часть усилий по поддержке Украины.

Сэр Кир Стармер дал понять, что Украина сможет использовать британское оружие для нанесения ударов по военным объектам в России. Премьер-министр заявил, что решения об использовании крылатых ракет большой дальности Storm Shadow должны принимать украинские вооруженные силы. Военная помощь «предназначена для оборонительных целей», по его словам, но Украина должна сама решать, как ее использовать.

Во время личной встречи с президентом Зеленским сэр Кир заверил его, что Великобритания будет всегда и неуклонно оказывать Украине военную и финансовую помощь.





Военачальники бьют тревогу

Новый премьер обещает повысить расходы страны на оборону и довести их до 2,5% от ВВП, правда, в отличие от предыдущего правительства, лейбористы отказываются называть конкретные сроки и обещают это сделать после тщательного разбора ситуации.

Однако британские военачальники, нынешние и бывшие, предупреждают нового премьер-министра, что вооруженные силы Великобритании находятся в плачевном состоянии и требуют немедленного вливания финансов в военных бюджет. «Время не ждет, — говорят они. — Великобритания в нынешнем состоянии не способна отразить атаку агрессора».

Атака со стороны агрессора пока, слава Богу, гипотетическая, зато выход футбольной команды Англии в финал Европейского кубка — победа реальная.

Победа Англии в матче против Нидерландов в первую же неделю премьерства Стармера — это, конечно, счастливое совпадение, а уж победа команды в Чемпионате поднимет моральный дух страны на невероятную высоту и отраженным светом положительно скажется на новом лейбористском правительстве. А уж если Кир Стармер объявит в честь победы дополнительный выходной день, о чем сейчас поговаривают, то страна будет славить не только замечательных членов футбольной команды, но и своего нового премьер-министра. Пока что сэр Кир еще не решил, объявлять ли выходной. Будучи прагматиком, он может и отказаться от этой идеи, сочтя, что экономика, которая пострадает от дополнительного выходного, все же важнее. Посмотрим.





