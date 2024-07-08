Министерство Zатемнения

— Я его отнял у них. Чему они научат? Сам воспитаю.

— Конечно, дорогой, лучше тебя кто воспитает?

— Вот, везу сестре, по-моему, она обрадуется.

«Не горюй!» (1969), Георгий Данелия, Резо Габриадзе





Тоталитаризация всех общественных процессов естественным образом затрагивает сферу образования, в том числе образования среднего. Для того что продолжать политику изоляционизма и репрессий, нужно поддерживать и в новых поколениях высокий уровень послушания и единомыслия. Ненасытное чрево государства требует новых солдат и работников военно-промышленного комплекса. Кроме того государствам авторитарным с элементами тоталитаризма свойственно забираться людям в постель, в мысли и души. Воспитание и «просвещение» методами затемнения (одни единые учебники истории чего стоят) и одурманивания мифами — естественное свойство таких режимов. И в них министерства просвещения, науки и образования, культуры становятся, по сути, силовыми ведомствами — министерствами насилия над мозгами и душами.

Субъекты индоктринации населения естественным образом соревнуются в различных разрушительных для сознания граждан инициативах. Возможно, это заложено, используя чуждые нам ныне термины, в их KPI, формальных измерителях эффективности деятельности. И за прошедшую неделю Минпросвещения неоднократно выступало источником разнообразных экзотических новостей.

Для начала Минпросвещения РФ исключило из списка разрешенных к использованию в школах учебников пособия по экономике для 5–9‑х классов, соавтором которых является один из основателей Высшей школы экономики Игорь Липсиц, признанный «иноагентом». Чему может научить иноагент? Только какой-нибудь вредной «Финансовой грамотности». Да и к чему она теперь в результате отлучения России от мировой финансовой системы. Теперь школьники иной раз специализируются на производстве дронов — и технологический уклад другой, и цели существования иные. Это вам не человека в космос запускать...







Фото: https://shurchkov.livejournal.com/249023.html



Следующим номером программы стало обещание того же министерства подготовить методическое пособие по воспитанию детей, причем, как сообщалось некоторыми источниками, «на каждый день». Раньше, в эпоху затухания исторического и диалектического материализма, учили по опять-таки чуждому нам американцу доктору Споку, с трудом и по блату доставая его книги. Теперь родителей осчастливят отечественным сертифицированным «доктором Будь Спок», и воспитание, наконец, пойдет, как надо. В иные времена была модной модель воспитания «Плавать раньше, чем ходить», теперь, вероятно, пришли иные технологии: «Смотреть выступления Путина и собирать дроны раньше, чем держать голову и переворачиваться». Господи, неужели нельзя и здесь оставить в покое частную жизнь семей, и неужели все должны не только ходить, но и ползать строем. Гарантий качества советов от государственной Шахерезады, которая будет обучать население по единому краткому курсу ухода за детьми, пожалуй, все-таки нет. Я бы поостерегся на месте родителей всерьез относиться к этой очередной вариации «Разговоров о важном». А Минпросу важно не забыть привлечь к воспитанию младенцев митрополита Тихона (Шевкунова), патриарха Кирилла и Шахназарова К. Г.

Хотя зря я так о главе «Мосфильма». Ему хватило профессионализма раскритиковать следующую плодотворную дебютную идею Минпросвещения, от которой ведомство, впрочем, стало неуклюже открещиваться, хотя суть предложения осталась прежней: министерство представило список отечественных классических книг, которые могут стать основой для фильмов. Как сообщается, предложенные произведения подойдут для просвещения молодежи, а также будут способствовать «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма». Всего в список вошли «16 российских и советских авторов и более 20 романов, повестей, рассказов и других жанров прозы». Союз кинематографистов РФ опубликовал список из 30 советских фильмов, которые Минпросвещения рекомендовало в качестве потенциальных ремейков. В него вошли, например, фильмы «Судьба человека», «Летят журавли», «Иван Грозный». На это Карен Шахназаров заметил: «Хочется спросить чиновников, которые выступили с инициативой сделать ремейки, где они сегодня найдут Бондарчука, Калатозова или Эйзенштейна?»

Что уж говорить об «Иване Грозном» — его концепция менялась в соответствии с изменением линии партии, которая, в свою очередь, колебалась сообразно личным представлениям Сталина об истории и ее уроках для широких народных масс (почти как сейчас). Новая версия фильма «Летят журавли», впрочем, едва ли получит главный приз Каннского фестиваля, как это случилось с оригиналом в 1958 году, зато у «Журавлей 2.0» есть шанс победить в конкурсе учреждаемой Никитой Михалковым Евразийской киноакадемии — сами снимем, сами себя и наградим. Как все и происходит в современной России с какими-нибудь доморощенными рейтингами и «играми БРИКС», победы в которых иной раз доставались без всяких соревнований ввиду отсутствия соревнующихся. По степени абсурда путинская Россия давно обогнала поздний Советский Союз, который до такой степени от мира все-таки не изолировался и мог производить шедевры и рекорды. Путинская Россия — бесплодна.







Кадр из фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный»





Среди книг, предложенных министерством для экранизации, есть несколько загадочных произведений малоизвестных авторов, которых трудно отнести к классикам литературы для детей, но это, в конце концов, дело вкуса и постановки «патриотических» задач. Однако, с другой-то стороны, это ведь явная заявка на то, чтобы в очередной раз распилить деньги налогоплательщиков на «патриотическое кино», чтобы на сей раз портить вкусы уже детей этих самых налогоплательщиков за их же счет.

Да-да, и это в отсутствие Калатозова с Эйзенштейном. И даже Михалкова, который когда-то был неплохим советским режиссером.

Впрочем, и зрители, и прокатчики выбирают качественную продукцию, которая возбуждает в людях добрые чувства, а не обожание руководителя партии и правительства. Блистательный мультфильм «Головоломка‑2» собирал полные залы не только на закатывающемся Западе, но и во встающей с колен России, пусть и в качестве дополнения к бездарным отечественным кинопродуктам. В кои-то веки и дети, и взрослые посмотрели кино о реальных человеческих чувствах и настоящей гуманистической морали. Да еще и в занимательной форме.

За деньги налогоплательщиков в рамках «патриотического кино» такой мультфильм не снимешь. Для этого нужны талант и свобода творчества. Причем не бюрократического, исходящего из недр заведения, руководитель которого появляется на людях в пиджаке, на лацкане которого красуется буква Z. Дожили мы не только до Z‑поэзии, но и до Z‑кино и Z‑просвещения.



