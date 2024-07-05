Портрет победителя





Сэру Киру Стармеру понадобилось менее десяти лет, чтобы, по выражению одного из его предшественников на посту премьер-министра консерватора Бенджамена Дизраэли (1874–1880), взобраться на вершину власти по «скользкому шесту политики». Он начал свою политическую карьеру лишь в 2015 году, став депутатом от лейбористской партии, когда ему было уже 52 года. Кир происходит из рабочей семьи, его родители были сторонниками лейбористской партии и даже имя (Keir), как гласит легенда, ему дали в честь первого лидера фракции лейбористов Кира Харди (Keir Hardy) в Палате общин (1892).

С юных лет Стармер увлекался политикой, участвовал в работе местной организации «Молодые социалисты» и даже был короткое время редактором левого издания Socialist Alternatives, но, поступив в университет Лидса, своей профессией выбрал право. Юридическое образование он продолжил в Оксфордском университете (кстати, больше половины британских премьер-министров учились в Оксфорде).

Кир Стармер занимался вопросами прав человека, он снискал славу адвоката, бравшегося за защиту радикалов и даже террористов, часто pro bono, то есть, бесплатно. Долгие годы он был членом адвокатского сообщества, выступавшего против смертной казни по всему миру. Кир Стармер подвергся нападкам со стороны тори из-за юридических консультаций, которые он, будучи известным адвокатом, давал запрещенной впоследствии группировке «Хизб ут-Тахрир». Консерваторы даже разместили в социальных сетях объявление: «Вы террорист, нуждающийся в юридической помощи? Лучше позвоните Киру». Однако лейбористы выступили в защиту Стармера, подчеркнув, что юристы часто консультируют клиентов, с которыми они не согласны, и взгляды Стармера на этот вопрос очевидны. Группа «Хизб ут-Тахрир» не была признана террористической организацией в Великобритании, когда Стармер давал юридические консультации. Впоследствии он и его фракция голосовали за запрет этой организации.

В 2002 году к имени Кира Стармера добавилась аббревиатура QC — королевский адвокат. Это звание присуждается барристеру (адвокату, выступающему в суде) или адвокату-солиситору, получившим признание за заслуги в адвокатской деятельности. Часто королевские адвокаты берутся за более сложные дела.





ИЗ АДВОКАТОВ В ПРОКУРОРЫ

В 2008 году Кир Стармер «перешел на другую сторону», превратившись из адвоката в прокурора. Он принял предложение возглавить Королевскую прокурорскую службу (DPP), которая занимается надзором за ведением прокурорских дел в Англии и Уэльсе. В государственной иерархии эта должность занимает третье место по важности — после генерального прокурора и генерального солиситора Англии и Уэльса. В Королевской прокурорской службе работает 6 000 сотрудников, она контролирует сотни тысяч уголовных дел ежегодно.

Киру Стармеру до сих пор припоминают грубую ошибку Королевской прокурорской службы в годы, когда он ее возглавлял. После смерти печально известного телеведущего и шоумена Джимми Сэвила, замеченного в многократных случаях сексуальных домогательств и насилии над детьми и стариками, выяснилось, что в 2009 году DPP не стала возбуждать против Сэвила уголовное дело. Расследование той истории, которое, кстати, было инициировано Стармером, показало, что в возбуждении дела отказал один из сотрудников прокуратуры и что Стармер был ни при чем. Сам он принес извинения жертвам абьюза Сэвила.

В 2014 году за многолетнюю успешную юридическую деятельность Кир Стармер был возведен в рыцарское достоинство, награжден орденом Бани и стал зваться сэр Кир, хотя, как говорят, сам он не очень любит использовать эту приставку.





В декабре 2019 года на внеочередных парламентских выборах лейбористы потерпели сокрушительное поражение от партии тори во главе с брекситером Борисом Джонсоном. Корбин решил уйти, а скорее был вынужден уйти с поста лидера партии.

Джереми Корбин всю жизнь был крайне левым бунтарем, боровшимся с мировым империализмом и капитализмом и почитавшим Фиделя Кастро и Уго Чавеса. Он был резко настроен против НАТО, против членства Великобритании в ЕС и поддерживал и «дружил» с палестинскими радикальными движениями, иногда даже выступал на фоне флагов признанных террористическими пропалестинских организаций. Лидером партии после ухода Корбина стал Кир Стармер. Его избрание ясно показало, что большинство лейбористов осознало: партии нужна смена имиджа.

Еще при Корбине Кир Стармер был дважды членом теневого кабинета. Он рассказывал, что несколько раз хотел выйти из него, не соглашаясь с лидером Корбином, а в 2016 принял участие в бунте депутатов‑лейбористов против Корбина, после чего покинул свой пост. С октября 2016 года Кир Стармер был теневым министром по проблемам Брексита и, в отличие от Корбина, занимал довольно четкую проевропейскую позицию.

В одном из интервью он признался, что долго думал, уходить ему или остаться в партии и попытаться реформировать ее изнутри. После поражения лейбористов на выборах 2019 года он приступил к исполнению своего намерения — изменить партию изнутри.





ЧИСТКА В ПАРТИЙНЫХ РЯДАХ

С успехом, но не без труда и заручившись поддержкой профсоюзов, Кир Стармер возглавил партию и избавился не только от большинства крайне левых сторонников Джереми Корбина, но и от самого Корбина, которого обвиняли в потакании антисемитизму. Поводом к изгнанию бывшего лидера из парламентской фракции стала его реакция на жесткий вердикт «Комиссии по вопросам равенства и прав человека», которая в ноябре 2020 года пришла к заключению, что антисемитизм в лейбористской партии Корбина существовал. На это Джереми Корбин заявил, что масштабы проблемы были «сильно преувеличены по политическим причинам», за что и поплатился своим членством во фракции. На этот раз Джереми Корбин пошел на выборы в качестве независимого кандидата.

Партия вычистила из своих рядов семь леворадикальных групп, пять из которых либо утверждали, что проблема антисемитизма преувеличена, либо предполагали, что она была создана в рамках организованной Израилем клеветнической кампании. Руководство партии во главе со Стармером четко дало понять: политическая культура лейбористов изменилась, и принадлежность к левому радикализму в партии отныне не допускается. Партия с приходом Стармера заметно поправела.

Антисионистская программа Корбина — и сопровождавший ее скандал с антисемитизмом — не только привели к тому, что почти половина британских евреев заявила, что покинет страну в случае победы лейбористов. Позиция Корбина также отпугнула достаточно широкую часть избирателей.

Тут стоит добавить, что у сэра Кира есть и личные причины неприятия антисемитизма: его жена Виктория, с которой он познакомился в годы своей работы в адвокатуре, еврейка, и семья Стармеров является членами лондонской либеральной синагоги. По пятницам вся семья собирается за столом на шаббатный ужин. Эту традицию, как рассказал сэр Кир, они строго соблюдают.





ПОЗИЦИЯ ПО ГАЗЕ

В качестве лидера оппозиции Кир Стармер осторожно балансировал между желанием не потерять голоса мусульман, традиционно голосовавших за лейбористов, и опасениями вызвать отторжение британских евреев, многие из которых традиционно поддерживают лейбористскую партию.

Позиция Кира Стармера в отношении событий в Израиле после зверств, устроенных ХАМАСом 7 октября, менялась по мере того, как он пытался накануне выборов сохранить единство в партии. Одно оставалось неизменным:

• Он, как и премьер-министр, резко осудил зверства, и премьер, и лидер оппоциции разделяли позицию: Израиль имеет право на самооборону.

• Сэр Кир выступал за «гуманитарные паузы», позволяющие ввозить помощь в Газу и вывозить людей, но поначалу не призывал к полному прекращению огня.

• В связи с тем, что некоторые представители лейбористского движения критиковали позицию сэра Кира, он встретился с депутатами-мусульманами, чтобы развеять опасения, и попытался успокоить членов партии.

Последние изменения:

• Во время выступления на конференции лейбористов Шотландии он неожиданно призвал к срочному прекращению огня, что ознаменовало отход от его прежней позиции.

В общем, позиция сэра Кира в последнее время изменилась, и теперь он подчеркивает необходимость стабильного прекращения огня в продолжающемся конфликте, заявляя, что «боевые действия должны прекратиться немедленно». Внутри лейбористской партии единой позиции по ситуации в Газе нет. В прошлом году почти треть фракции лейбористов бросили ему вызов и поддержали призывы к немедленному прекращению огня. В то же время партия отказалась от поддержки некоторых кандидатов из-за их высказываний против Израиля накануне выборов.





ВОПРОСЫ ОБОРОНЫ И ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

В отношении Украины Кир Стармер занял твердую позицию.

Вот некоторые ключевые моменты:

• Стармер посетил Украину после российского вторжения и встретился с президентом Владимиром Зеленским. В ходе этого визита он выразил «непоколебимую поддержку» Украине в ее войне с Россией.

• Трибунал по военным преступлениям: Стармер призвал к созданию трибунала по военным преступлениям в стиле Нюрнберга для расследования «преступлений агрессии» против Украины. Международный уголовный суд (МУС) уже расследует события в Украине, включая возможный геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные режимом Путина.

В целом Кир Стармер поддерживает Украину и настаивает на привлечении к ответственности России за военные преступления, совершенные во время конфликта.

Что касается вопросов обороны, то последние четыре года Кир Стармер пытался сломать имидж партии, прилипший к ней, когда во главе стоял Корбин, будто партия лейбористов непатриотична и слаба в вопросах обороны.

В том, что касается внешней политики, лейбористы практически выступали единым фронтом с правительством консерваторов, заявляя о непоколебимой приверженности НАТО и поддержке Украины. «Меньше всего в Украине хотят видеть, как политические партии в Великобритании ссорятся по поводу того, что для украинцев является вопросами жизни и смерти», — сказал Стармер накануне выборов.

Стармер, похоже, преуспел в своей главной миссии. Всевозможные опросы общественного мнения показывает, что британская общественность теперь доверяет лейбористам не меньше, а даже больше, чем тори, в вопросах обороны и национальной безопасности. Лейбористы пытаются убедить не только британскую общественность. Теневой министр иностранных дел Дэвид Лэмми и теневой министр обороны Джон Хили в мае отправились в Киев, чтобы заверить своих коллег в том, что лейбористское правительство Великобритании будет полностью поддерживать военные действия Украины.

В том, что касается военного бюджета страны, лейбористы согласны с консерваторами: его доля должна составлять 2,5 % от ВВП. Единственная разница в том, что лейбористское правительство не обещает, что расходы на оборону достигнут этих показателей к 2030 году. Но в принципе никто не спорит, что доля расходов на военный бюджет должна достичь 2,5%.

Среди своих увлечений Кир Стармер называет инди-поп музыку и футбол. Всем хорошо известно, что он болеет за «Арсенал». В детстве занимался музыкой.

Кира Стармера нельзя назвать ярким политиком, он скорее производит впечатление солидного, но немного скучного человека, хотя говорят, что в кругу друзей он часто шутит и что у него есть чувство юмора.

«За последние 8 лет в Великобритании сменилось 5 премьер-министров, некоторые из которых были яркими, но бессмысленными, а иногда и вредными для страны. Может, пришло время надежного и скучного премьер-министра? Я изменил партию, я изменю страну», — пообещал сэр Кир Стармер.

Великобритания, выбрав лейбористов, проголосовала за перемены. Но никто пока не знает, как страна изменится при новом правительстве. До следующих выборов в парламент остается 5 лет.



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