Россия впервые не вошла в ТОП-20 ведущих научных центров мира

По итогам 2023 года РФ потеряла еще 2 позиции и опустилась на 22-е место в рейтинге мировых научных центров, который публикует журнал Nature, сообщает The Moscow Times.

За год доля российских ученых в мировых научных публикациях упала на 17% — рекордно среди всех стран в топ-30 рейтинга. В результате РФ впервые за все время исследований выпала из первой двадцатки стран, пропустив вперед Австрию и Тайвань.



Лишь два российских научных центра вошли в перечень из 500 ведущих исследовательских организацией мира — Российская академия наук и МГУ.



По итогам прошлого года РАН опустилась на 94-е место, хотя в рейтинге 2023 года занимала 71-ю позицию, а в довоенном 2021-м — 44-ю. За год ученые РАН РФ опубликовали в ведущих научных журналах 507 статей — на треть меньше, чем годом ранее (768).



Еще сильнее — почти на 40% — сократилась активность исследователей из МГУ. В журналах, которые отслеживает Nature, они опубликовали лишь 167 работ, хотя годом ранее было 272, а в 2018 году — более 400. В рейтинге научных центров МГУ опустился на 420-е место, потеряв семь позиций за год и 111 мест за последние 6 лет.



Национальный исследовательский центр Курчатовский институт, который входил в рейтинг Nature до начала войны с Украиной, не попал в топ-500 научных центров второй год подряд.



«Русская служба BBC» подсчитала, что к февралю 2024 года в России арестовали как минимум 12 ученых, которые занимались изучением физических процессов при гиперзвуковых скоростях. Всех их обвинили в «госизмене».

Как отметил адвокат «Первого отдела»* Евгений Смирнов, почти все дела о «госизмене» против ученых развивались одинаково: сотрудники ФСБ приходили в институты и искали среди них участников международных проектов за 10–15 лет.

В мае к 14 годам колонии строгого режима приговорили новосибирского ученого Анатолия Маслова по делу о «госизмене», в июне — ученого из Томска Антона Климкина к 2,5 годам по делу о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранными организациями.

Все ученые занимались научной деятельностью в рамках официальных контрактов.





*Признан в России «иностранным агентом».

