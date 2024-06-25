«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко ушел на войну

Серийный убийца, который охотился за женщинами в Москве и Подмосковье, уже около года служит в санитарно-эвакуационном взводе, рассказал источник SHOT.

Гриценко работал в милиции, но из органов внутренних дел его уволили за злоупотребление алкоголем. Первое убийство он совершил в 1993 году, забив до смерти женщину. Отсидев девять лет и выйдя по УДО, он почти сразу продолжил убивать. Всего за полгода — с апреля по ноябрь 2001 года — Юрий Гриценко успел убить пять и ранить десять женщин в Зеленограде. Маньяк подкрадывался к жертвам сзади и бил их молотком в висок. Еще до убийств «зеленоградский Чикатило» стоял на учете в психдиспансере с шизофренией.



Маньяка приговорили к 22 годам лишения свободы за убийства и покушения на убийства, а также 14 разбойных нападений и грабежи. За время заключения Гриценко зарекомендовал себя как крайне агрессивный и неуправляемый заключенный. 13 лет он провел в карцере в строгих условиях содержания.



Ранее сообщалось, что Гриценко освободится из мордовской ИК-10 этим летом, после того как отсидит полный срок — 22 года, однако, по информации канала, он отправился в отряд «Шторм Z» в октябре 2023 года. В штурмовики 62-летнего «Чикатило» не взяли по состоянию здоровья, но для санитарно-эвакуационного взвода Гриценко оказался пригоден.



Как пишет SHOT на войну убийца попросился сам, чтобы заработать деньги на первое время на воле, где у него ничего не осталось. По закону, он должен будет служить до конца войны, после чего его отпустят на свободу.

