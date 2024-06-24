Как я уже рассказывал, в карцер мне передали биографию академика А.Д. Сахарова, написанную историком науки Геннадием Гореликом. Неожиданно, конечно, что в лагерной библиотеке оказалась такая книга. С большим удовольствием прочитал.

Очень интересно, например — про отношения Сахарова и Солженицына. Про взаимное уважение, про их дискуссии, про общее и разное во взглядах. Вот характерный фрагмент:



«... В 1973 году на вопрос журналиста, что же можно сделать, Сахаров ответил: «Сделать, по-моему, почти ничего нельзя. Нельзя, так как (советская) система внутренне очень стабильна. Чем система несвободнее, тем лучше она внутренне законсервирована».



Солженицын вспоминает слова Сахарова того же времени: «Вся наша деятельность имеет смысл только как выражение нравственной потребности» и замечает: «Возразить содержательно я ему не мог. Просто я всю жизнь, вопреки разуму, не испытывал этой безнадежности, а, напротив, какую-то глупую веру в победу».

Согласитесь, эта дискуссия полувековой давности удивительно легко ложится на современный наш общественно-политический контекст. Наши сегодняшние споры звонко рифмуются с тем, что говорили тогда советские диссиденты (именами которых теперь названы улицы).



В этом смысле фраза Солженицына о том, что он не испытывал безнадежности и жил с «глупой верой в победу» мне очень близка. Я сам часто называю себя оптимистом, у которого для этого нет никаких оснований.







*Признан в России «иностранным агентом».

Фото: Александра Астахова