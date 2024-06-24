Мнение о представителе МИД Марии Захаровой привело к  уголовному делу о военных «фейках»

На первом заседании рассмотрения дела по существу прокурор Совунина озвучила, за какие конкретно публикации московской медсестре Ольге Меньших вменяется статья о «фейках» о российской армии. Об этом рассказал корреспондент SOTAvision* из зала суда.

Следствие считает, что под статью о военных «фейках» попадает пост медсестры от 14 июля 2022. «Захарова несет лютый бред на своем сраном брифинге, как ее земля только носит. Боже. Боже что она несет.... А в это время в Виннице Россия впервые обстреляла центр города, 12 погибших, десятки раненых», — написала Меньших во «ВКонтакте». Этими словами, по мнению обвинения, Меньших «дискредитировала» российскую армию, а заодно и представителя МИД Марию Захарову.

Также Меньших вменяют пост про Бучу от марта прошлого года. «Буча — небольшой город в Киевской области — был освобожден от российских захватчиков 31 марта 2022 года, ровно через 5 недель после начала широкомасштабного вторжения России в Украину. За пять недель оккупации в Буче погибло 458 мирных жителей, 419 были застрелены или умерли от пыток».



Также суд огласил характеристику Меньших с места работы, в которой указано, что она «неоднократно получала замечания от руководства из-за негативных высказываний о действующей власти».

Ольга Меньших — медсестра-анестезиолог в Московском хирургическом центре им. Пирогова. Она отрицает авторство постов о событиях в Буче и ракетной атаке по Виннице, которые ей вменяют, утверждая, что ее страница в «ВК» была взломана. Она связывает преследование с ежедневными постами о смерти Навального** и неоднократными посещениями Борисовского кладбища.

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Фото: SOTAvision

Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».Внесен в список «экстремистов и террористов».