Совет ЕС принял 14-й пакет санкций против России, под санкции попали певец Шаман и командующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев

В новый пакет вошли 116 физических и юридических лиц, «ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В частности, под санкиции попали певец Ярослав Дронов (Шаман), актер Иван Охлобыстин6 певица Полина Гагарина, медиа-менеджер Арам Габрелянов, командующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Среди юридических лиц «Уральские авиалинии», международный детский центр «Артек», «Фонд Ахмата Кадырова», «Институт развития интернета».

Материнские компании ЕС будут обязаны следить, чтобы их дочерние компании в третьих странах не участвовали в деятельности, позволяющей обходить санкции.



Чтобы противодействовать реэкспорту боевой техники, имеющей решающее значение для развития российских военных систем, европейские компании, продающие боевую технику в третьи страны, должны будут внедрить механизмы, способные выявлять и оценивать риски реэкспорта в Россию и снижать их.

Кроме того, операторы ЕС, передающие промышленные ноу-хау для производства товаров боевого применения коммерческим партнерам из третьих стран, теперь должны будут включать договорные положения, гарантирующие, что такие ноу-хау не будут использованы для товаров, предназначенных для России.



Введены ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты в третьи страны, а также запрет на новые инвестиции, передачу технологий для новых российских проектов СПГ.



Впервые ЕС принял меру, направленную на конкретные суда, способствующие ведению Россией войны против Украины, на которые налагается запрет на доступ в порты и запрет на предоставление услуг. Эта мера также направлена против танкеров, входящих в «теневой флот» Путина, которые обходят ограничения ЕС и Коалиции по ограничению цен, применяя обманные методы судоходства, полностью игнорируя международные стандарты. Сегодня по этим причинам под санкции попали 27 судов.



Также в новом пакете определены ограничения против Системы передачи финансовых сообщений Банка России — российского аналога SWIFT. Также Совет ЕС вводит запрет на операции с целевыми кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, созданными за пределами ЕС, если эти организации способствуют операциям, поддерживающим российскую оборонно-промышленную базу путем экспорта, поставки, продажи, передачи или транспортировки в Россию товаров и технологий двойного назначения.



Введены запрет на частные перелеты россиян в Европу и запрет для политических партий, неправительственных организаций, аналитических центров и СМИ получать финансирование от источников в России.



Евросоюз добавил 61 новую организацию в список непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс России в войне против Украины, часть из них из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Турции и ОАЭ. На них будут распространяться более жесткие ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения.



Среди прочих мер — запрет на регистрацию в Европе россиянами некоторых видов интеллектуальной собственности и возможность для европейских компаний требовать компенсации ущерба, нанесенного им российскими компаниями в результате введения санкций.



Совет Евросоюза также сообщил, что с 25 июня в ЕС будет ограничен доступ к трем пропагандистским СМИ из России — РИА «Новости», «Известиям» и «Российской газете».