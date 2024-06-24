В Севастополе после воскресного обстрела введен режим ЧС регионального характера

Режим ЧС на территории города вводится до особого распоряжения, написано в указе назначенного Россией «главы» города Михаила Развожаева.

После вчерашней ракетной атаки по городу погибли четыре человека, ранены 151 человек, 82 из них госпитализированы. Развозжаев сообщил, что сейчас решается вопрос о транспортировке в Москву около 15-20 пострадавших. 24 июня в Крыму объявлен днем траура. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт».



По данным Минобороны России, накануне по Севастополю ударили пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты удалось сбить, одна взорвалась в воздухе, обломки упали на пляж.



Местные жители и отдыхающие сообщили, что сигнала воздушной тревоги не было, а рядом с пляжем не установлены укрытия. Возник вопрос, почему пляжи, которые находятся в непосредственной близости от военного аэродрома Бельбек и множества других военных объектов, не были закрыты, притом что Севастополь обстреливается практически ежедневно. Однако этот вопрос быстро потонул в заявлениях об ответных мерах.

Минобороны РФ обвинило США в ударе по Севастополю и пообещало ответ. «Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», — говорится в сообщении.



«Предварительно, район пуска был из Николаева», — заявил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, сейчас «принимаются меры по ликвидации расчета, который запускал ракеты».



Туроператоры сообщили, что полностью возместят стоимость путевок для тех, кто захочет их вернуть. При этом власти не собираются закрывать пляжи для туристов.

Фото: РИА Новости



