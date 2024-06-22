Россия атаковала Харьков КАБами, три человека погибли, 52 получили ранения

UPD: Количество раненых увеличилось до 52 человек, среди пострадавших 23 мужчины, 26 женщин и три девочки возрастом 12, 13 и 17 лет, сообщили в харьковской прокуратуре. Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, войска РФ за июнь применили в Украине более 2400 корректируемых авиабомб (КАБ), из них около 700 — в Харьковской области, удары по которой наносятся ежедневно.

Около 15 часов мск российские войска нанесли удары по Харькову, мэр города Игорь Терехов отметил, что было четыре удара КАБами. «Известно о попадании в район плотной жилой застройки. Есть погибшие и раненые, удар пришелся по жилому дому», — отметил он.



Позже глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что по предварительной информации медиков экстренной помощи, погибли два человека.

Количество пострадавших быстро росло, и через час раненых было уже 18 человек, спасатели продолжили разбирать завалы. При этом власти сообщили об угрозе повторных ударов.

Как писала The Guardian, первые самолеты F-16, вероятно, прибудут в Украину летом. Ожидается, что истребители будут защищать Харьков от ударов корректируемыми авиационными бомбами.

Фото: ТГ Олег Синегубов