Рекрутингом на войну займутся сотрудники МВД, ФСБ, МЧС и судебные приставы

Следом за сотрудниками Следственного комитета набором подозреваемых и обвиняемых на войну в Украину занялись сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, ФТС и даже судебные приставы, сообщил «Коммерсант». Им поручено наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым гарантируется приостановление, а затем и прекращение уголовного преследования, а также снятие судимостей.

Согласно изменениям, принятым весной этого года, на военную службу могут привлекаться обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов уголовных дел террористической направленности, дел, связанных с госизменой или шпионажем, а также педофилов.

После возбуждения уголовного дела фигуранту практически сразу предлагается альтернатива военной службы. Если он соглашается, данные рекрута направляются в ближайший военкомат. Как правило, главное требование для него — подходящие возраст и физическое состояние. «Верхняя возрастная планка мало кого смущает, если кандидат подходит по физическим данным и обладает интересующей комиссариат специальностью и военной подготовкой. Как правило, данный контингент пополняет личный состав подразделений «Шторм», — рассказал изданию адвокат Александр Почуев.

Если комиссариат соглашается на заключение контракта с подследственным, его уголовное преследование по ходатайству военных приостанавливается, а полностью прекращается после награждения фигуранта госнаградой, завершения «СВО» или гибели.

Призыв находящихся под домашним арестом, залогом или запретом определенных действий осуществляется практически в том же порядке, который предусмотрен для обычных граждан, им вручают повестки с участием представителя ФСИН, полиции или прокуратуры.

Дезертирство, неисполнение приказа и другие воинские преступления для военнослужащего с приостановленным следствием автоматически приводят к возобновлению старых дел, которые соединяют с новыми. Об остальных преступлениях предпочитают не вспоминать.