В Карелии 77-летнюю пенсионерку МВД обвиняют в «дискредитации» российской армии

В Петрозаводский городской суд поступило уголовное дело 77-летней Татьяны Савинкиной о «дискредитации» армии, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»*.

В 2022 году стало известно о двух делах по этой статье в отношении пенсионерки. Первое возбудили из-за антивоенных листовок, которые она якобы расклеила в подъезде в июле, в сентябре по этому делу у нее прошел обыск. В октябре было заведено второе уголовное дело по той же статье. По версии следствия, Савинкина расклеила их 24 сентября в лифте жилого дома, указав число «молодых ребят», которые «вернулись в Россию в гробах», упомянув также, что в Украине «погибло огромное количество» детей и стариков». Впоследствии все это трансформировалось в одно дело.

До этого женщину как минимум четыре раза штрафовали из-за ее антивоенной позиции: три раза по статье о «дискредитации вооруженных сил РФ» и один раз по статье о мелком хулиганстве.

В первый раз причиной для штрафа в 30 тысяч рублей стал донос председательницы ТСЖ — она пожаловалась в полицию на листовки «Путин, пошел вон из Украины», которые Савинкина развешивала в подъезде.

Во второй раз Савинкину оштрафовали на 15 тысяч рублей из-за антивоенной надписи на автобусной остановке, на нее донесла девятиклассница.

«Дискредитацией» армии посчитали и то, что она расклеила листовки с «оскорблением президента» на доске объявлений в подъезде.

А вот расклейка антивоенных листовок на мусорных контейнерах стала «мелким хулиганством» со штрафом в тысячу рублей.

По информации «Медиазоны»*, муж Савинкиной живет в Украине. Сама она работала в МВД. После отставки с поста руководителя отдела дознания женщина занялась общественной деятельностью, поддерживала местные отделения «Мемориала»** и «Яблока», участвовала в реабилитации репрессированных при СССР, работала помощницей депутата местного заксобрания.

Уголовную статью о «дискредитации» армии включили в Уголовный кодекс в марте 2022 года — таким образом правительство отреагировало на антивоенные выступления и высказывания, а также распространение информации о войне, не исходящей из официальных российских источников. Максимальное наказание по статье — пять лет лишения свободы.





*Признаны в России «иностранными агентами».

**«Мемориал» объявлен «иностранным агентом» и ликвидирован решением Верховного суда РФ.