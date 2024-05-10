По роману Владимира Сорокина «Наследие» проводят доследственную проверку

«В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 242.1 УК РФ (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Предварительно, причиной стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних», — цитирует РИА «Новости» источник в силовых ведомствах.

Ранее издательство АСТ объявило о прекращении продаж романа Сорокина «Наследие», он также пропал из всех маркетплейсов. Все это произошло после доноса «возмущенной общественности» в СК. Под обращением стоит 1500 подписей писателей и «неравнодушных к русской прозе» читателей, с требованием провести проверку издательства и самого романа «Наследие» на «пропаганду» ЛГБТ* и «насилия над детьми». Одна из подписантов — Ольга Ускова назвала «Наследие» «активной и талантливо написанной жесткой порнографией». Дополнительные претензии к творчеству Сорокина — антиутопия вышла во время войны, что может выглядеть «как насмешка над бойцами, защищающими РФ». В ответе Усковой издательство АСТ тогда заявило, что отправит роман на экспертизу.

Роман «Наследие», завершающий трилогию о докторе Гарине, вышел в издательстве АСТ в конце 2023 года. Сюжет антиутопии разворачивается вокруг транссибирского экспресса, который вместо угля топят человеческими телами.



Владимир Сорокин, живущий в Германии, неоднократно выступал с осуждением российского вторжения в Украину и подписывал обращения с требованием вывести войска.







*«Международное движение ЛГБТ» признано «экстремистской организацией».