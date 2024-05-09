В одном из недавних писем девушка рассказала мне про своего деда. Семья мало что знала про его участие в Великой Отечественной войне, поскольку он почти не говорил на эту тему и на вопросы близких отвечал односложно или общими фразами. А после смерти дети нашли в его вещах целую коллекцию боевых наград. Дед оказался командиром разведроты, на счету которого множество подвигов.

Мой дед тоже был ветераном войны и тоже предпочитал о ней скорее молчать, чем говорить. Это вообще отличительная черта того поколения. Они видели ужасы большой войны и были объединены пониманием, что такое никогда не должно повториться. Мирное небо над головой стало идеей, скрепляющей общество.



А потом пришли безмозглые люди, которые едва не превратили тяжелую память о войне в карнавал. Они перевернули с ног на голову то, что завещали деды, и вместо «не должно повториться» стали орать: «Можем повторить!» К сожалению, лишь криками дело не ограничилось: нашу страну действительно втянули в чудовищную и бессмысленную войну.



Если бы моему деду сказали, что снаряды из России полетят в сторону Киева, Харькова и Одессы, что русские и украинцы станут убивать друг друга по линии тысячекилометрового фронта, проходящего через Донбасс – он бы, наверное, не поверил.



Честно говоря, я и сам до сих пор с трудом в это верю.



На фото – мой дед Иван и одиннадцатилетний я.