В Самарской области по делу о военных «фейках» инвалида II группы приговорили к исправительным работам

Красноярский районный суд Самарской области назначил юристу Вячеславу Бунакову десять месяцев исправительных работ с удержанием 20 процентов от зарплаты в доход государства по делу о военных «фейках», сообщил проект «Сетевые свободы».

Дело поступило в суд 26 января. По версии следствия, в 2022 году Бунаков опубликовал во «ВКонтакте» посты о гибели людей на вокзале в Краматорске, а также о ракетно-бомбовых ударах по Северодонецку и Лисичанску. Сам Бунаков не признаёт вину и планирует обжаловать приговор, тем более что исправительные работы с его состоянием здоровья затруднительны.

По данным МВД, в 2023 году было открыто 124 уголовных дела по статье о военных «фейках». В 2022 и 2023 годах суды оштрафовали россиян по статьям о «дискредитации» армии и военных «фейках» в общей сложности на 206 млн рублей.

По информации «ОВД-Инфо»*, фигурантами антивоенных дел на сегодняшний день стали 914 человек.

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Признан в России «иностранным агентом».