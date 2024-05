Западные университеты: между молотом и наковальней

Студенческие протесты в Америке и Европе — поддержка мирного населения Газы или разгул антисемитизма? The New Times поговорил с профессором нью-йоркского университета New School Ниной Хрущевой, профессором Калифорнийского университета UCLA в Лос-Анджелесе Олегом Ицхоки и профессором Парижского университета Science Po Сергеем Гуриевым*