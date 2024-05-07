«Наберитесь сил и терпения. Все еще будет»

Сегодня Путин снова официально вступает в должность президента России. Понимаю, друзья, какое уныние у вас вызывает эта картина спустя четверть века. Пожилой диктатор с самодовольной ухмылкой упивается своим всевластием. Перед ним подобострастно склоняются те, кого принято называть «элитой». Ощущение полной безнадеги и украденной жизни целого поколения.

Пафос и лицемерие путинской инаугурации всегда вызывает рвотный рефлекс, а сейчас — особенно.



Я понимаю.



Но хочу передать вам послание Михаила Юрьевича Лермонтова, которое он приберег, мне кажется, именно для таких дней, как сегодня:



«Сыны снегов, сыны славян,



Зачем вы мужеством упали?

Зачем?.. Погибнет ваш тиран,

Как все тираны погибали!»

Наберитесь сил и терпения, друзья. Все еще будет.

