Россия замышляет диверcии в Европе



Европейские разведслужбы предупредили свои правительства о том, что Россия планирует диверсии по всему континенту, так как она окончательно определилась в своих отношениях с Западом, взяв курс на жесткую конфронтацию, рассказала Financial Times. При этом, по мнению сотрудников спецслужб, руководство РФ не волнует количество жертв среди мирных жителей.

Как пишет издание, глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг предупредил о возросших рисках диверсионных операций. Эти слова прозвучали через несколько дней после того, как в Баварии были арестованы два гражданина Германии и России по обвинению в планах нападения на немецкие военные и логистические объекты по заданию российских спецслужб.

В конце апреля в Великобритании двум мужчинам были предъявлены обвинения в том, что они устроили пожар на складе с грузами помощи для Украины. Английские прокуроры также обвиняют их в работе на российское правительство.

В Швеции службы безопасности тем временем расследуют серию недавних железнодорожных катастроф, к которым, по их мнению, может быть причастна Россия. А месяц назад российские спецслужбы, как писали западные СМИ, пытались уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах.

В Эстонии нападение на машину министра внутренних дел в феврале и на журналистов было совершено сотрудниками российской разведки, заявила Служба внутренней безопасности страны. Министерство обороны Франции также предупреждало в этом году о возможных диверсионных атаках со стороны России на военные объекты.

Аналитик Keir Giles на сайте известного лондонского исследовательского института Chatham House пишет, что еще в марте Россия глушила спутниковые сигналы, которые влияли на самолет, перевозивший министра обороны Великобритании Гранта Шаппса из Польши. А в апреле аналогичные помехи были проблемой для нескольких британских рейсов.

С подобными проблемами сталкиваются и в бассейне Балтийского моря. Уже стало привычным, что ряд навигационных систем недоступен над Балтийским и Черным морями.

На севере Норвегии российские помехи GPS не только ежедневно нарушают воздушное сообщение, но и мешают работе полиции и аварийных служб.



Усиление угрозы диверсий происходит на фоне обвинений России в хакерских атаках. Германия пообещала Москве серьезные последствия в связи с хакерской атакой на ресурсы социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца в 2023 году. К заявлению присоединились ЕС и НАТО.



По мнению FT, усиление агрессивных действий со стороны российской разведки также отражает ее желание вновь заявить о себе после жестокого поражения два года назад, когда в течение нескольких недель после полномасштабного вторжения России в Украину более 600 сотрудников российской разведки, работавших в Европе под дипломатическим прикрытием, были высланы, что нанесло серьезный урон шпионской сети Кремля на континенте.

Keir Giles из Chatham House предостерегает, что российские системы, работающие против спутниковых сигналов и GPS могут создать в будущем серьезные проблемы для НАТО, когда и если альянсу надо будет быстро перебросить войска в ту или иную часть Европы.

FT ссылается на аналитиков британского Королевского института объединенных служб, которые информировали, что российские спецслужбы активно стали использовать прокси. А именно людей из российской диаспоры и членов ОПГ, с которыми Кремль имеет давние связи. Это новая стратегия, к которой Европе придется приспособиться в эпоху открытого противостояния с Россией. Но пока это, так сказать, «тренировочные заезды». Европа должна готовиться к худшему.





Оригинал статьи FT

