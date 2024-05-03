Жителя Хабаровска Ангела Николаева приговорили к 15 годам заключения по пяти статьям, включая теракт и надругательство над флагом

Тройка судей 1-го Восточного окружного военного суда в Хабаровске под председательством Валерия Андрусова приговорила Ангела Николаева к 15 годам лишения свободы, сообщил проект «Зона солидарности». По решению суда первые 4 года активист должен провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ангела Николаева задержали летом 2023 года в Хабаровске. Уголовное дело против него возбудили после того, как он на «аллее героев» центрального кладбища разрисовал красной краской российские триколоры, размещенные рядом с могилами погибших в Украине. Сами надгробия при этом никак не пострадали. На суде активист заявил, что считает размещение флагов на могилах кощунством. «Не было цели осквернять могилы, все негодование у меня вызвали флаги», — сообщил он суду.



Николаева также обвиняют в поджоге военкомата, в результате чего выгорели два кабинета, сам Николаев вину отрицает. Следствие квалифицировало поджог как теракт. Всего в обвинении было пять статей: теракт, хулиганство, вандализм, надругательство над местами захоронений, надругательство над флагом РФ.



Обвинение по статье о надругательстве над флагом было основано на экспертизе, в которой были отмечено, что «изображения знаков, нанесенные на полотнища флагов, в виде символики, имеющей сходство с нацистской вплоть до степени смешения, красным цветом». Эти изображения, по заключению эксперта, выражают «крайне негативное отношение лица к СВО и военнослужащим, на флагах у могил которых были нанесены эти изображения». На вопрос адвоката, «правильно ли понимать, что красный цвет частично выражает крайне негативное отношение к СВО и военнослужащим», эксперт ответила утвердительно, подтвердив ранее сделанные в экспертизе выводы.



В совокупности по всем статьям Николаеву грозил срок до 30 лет, обвинение запросило 18 лет, суд остановился на 15 годах при доказательной базе в виде экспертизы и предположении о поджоге военкомата.







Фото: Зона солидарности