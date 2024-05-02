Количество фигурантов дел о вступлении в Легион «Свобода России»* и РДК* превысило 50 человек

Как подсчитала «Верстка»** на основании сообщений СМИ и судебных данных, в России как минимум 54 человека стали фигурантами дел о попытках вступить в Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» (РДК). Приговоры уже вынесены в отношении как минимум 28 обвиняемых.

При этом реальное число преследуемых может быть выше, так как в некоторых случаях российские суды скрывают данные по подобным делам.

Фигурантами дел, связанных с Легионом «Свобода России» стали 43 человека, связанных с РДК — 9. Еще двое обвиняемых пытались вступить и в Легион, и в РДК.



В большинстве случаев задержанным вменялись статьи о «госизмене» или приготовлении к ней — как минимум 23 таких дела. В девяти случаях задержанным также вменяли «террористические» статьи. Еще десять человек обвинили в участии в «незаконном вооруженном формировании» или приготовлении к нему.



Самый суровый из известных приговоров вынесли по делу о причастности к Легиону «Свобода России» жителю Свердловской области Владлену Меньшикову. В апреле этого года суд приговорил его к 14 годам лишения свободы, вменив «сотрудничество с иностранной организацией на конфиденциальной основе» и «оправдание терроризма».



Самым мягким стал приговор жителю Шебекино Максиму Исаеву, которого в июле прошлого года оштрафовали на 70 тысяч рублей за «покушение на пересечение государственной границы России без действительных документов на право выезда».







*Признаны в России «террористическими организациями», деятельность запрещена.

**Признана в России «иностранным агентом».