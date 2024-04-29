Экс-наемника ЧВК «Вагнер» приговорили к 8 годам колонии за убийство

Как указано в приговоре, на который обратила внимание «Сибирь.Реалии»*, в октябре прошлого года вернувшийся с войны экс-заключенный Михаил Бахирев с односельчанином сидели у магазина. Несмотря на то, что это было утром, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.



По словам осужденного, один из прохожих спровоцировал его на драку, спросив: «Че вы, бакланы, тут сидите?»



Бахирев ударил обидчика в лицо, после чего, когда тот упал на землю, избил его ногами до смерти. Как показал обвиняемый на суде, самого избиения он не помнит, так как был пьян.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел участие Бахирева в войне в Украине, наличие боевых наград и «желание снова отправиться на фронт». А также состояние здоровья: контузию, полученную в Украине, и признаки умственной отсталости легкой степени с эмоционально-волевым расстройством.



Михаил Бахирев ранее был неоднократно судим и вышел из колонии, поехав на фронт в Украину. После чего получил помилование.



По подсчетам «Верстки»**, за последние два года как минимум 107 человек погибли и 100 человек получили тяжкие увечья из-за преступлений вернувшихся в Россию участников войны в Украине. Осуждены или находятся под следствием 91 помилованный экс-заключенный.







*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

**Признана в России «иностранным агентом».