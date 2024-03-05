Украина атаковала российский корабль «Сергей Котов»

Утром украинские СМИ сообщили, что ВСУ поразили в Черном море российский патрульный корабль «Сергей Котов». Российская сторона никаких комментариев не давала, однако жители Керчи сообщали о мощных взрывах, на несколько часов перекрыли Крымский (Керченский) мост. Повреждение корабля подтвердили в пабликах «военкоров», отметив, что экипаж корабля успел эвакуироваться, есть несколько раненых.

ГУР Украины официально подтвердил уничтожение «Сергея Котова» в ночь на 5 марта. «Корабль был атакован морскими дронами Magura V5 и получил повреждение кормы и обоих бортов», — говорится в сообщении ведомства.

По информации «Агентства», корабль спустили на воду только в 2021 году, в состав экипажа входят 28 человек, но с дополнительными членами экипажа состав может быть расширен до 80 человек.

С начала войны ВСУ вывели из строя как минимум 15 кораблей Черноморского флота, всего в составе флота 74 боевых корабля. Только в феврале были атакованы ракетный катер «Ивановец» и большой десантный корабль «Цезарь Куников».

Также 5 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «чрезвычайном происшествии» в Губкинском городском округе: на инфраструктурном объекте после взрыва начался пожар. Как уточнили в региональном МЧС, поврежден один «резервуар». Причиной взрыва и возгорания стало падение украинского беспилотника.





Фото: РБК Украина