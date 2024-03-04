Скандал вокруг перехваченных переговоров германских военных

TAURUS K

EPD 350 missile, фото MBDA



1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram сообщение, о том, что «товарищи в погонах» передали ей перехваченную запись разговора между немецкими военными, которые обсуждали поставки Украине ракет Taurus и ударов по Крымскому мосту. Позднее Симоньян опубликовала и саму запись.

Разговор между высокопоставленными германскими офицерами (начальником отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектором ВВС Герхартц и сотрудниками центра воздушных операций Фенске и Фроштедте) состоялся, как сообщила Симоньян, 19 февраля и велся, судя по сообщениям немецкой прессы, по незащищенной телефонной линии, на платформе WebEx.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия расследует «очень серьезную утечку» информации, а позже представительница министерства обороны Германии подтвердила, что секретное совещание военного руководства страны, действительно прослушивалось. Немецкие СМИ тоже считают, что запись, судя по всему, подлинная.

Британские СМИ и политики, которых цитируют издания, отреагировали на сообщения о прослушке с особым интересом, поскольку, как следует из перехваченного разговора, военные обсуждали, в том числе, и присутствие британских военных в Украине.

Начальник ВВС Люфтваффе Германии генерал Герхартц в ходе 40‑минутной видеоконференции со своими коллегами, подтвердил, что британские войска находятся «на земле» в Украине и перевозят ракеты Storm Shadow на транспортерах Ridgeback. Шеф Люфтваффе посетовал, что не знает, почему Олаф Шольц не отправляет ракеты Taurus на помощь Украине.





Ракета Storm Shadow . Фото: Thierry Wurtz / MBDA via Reuters





СПРАВКА: Германия пока не дает «зеленый свет» на поставку крылатых ракет Taurus для армии Украины, о котором еще с мая прошлого года просит Киев. Taurus — ракеты класса «воздух-поверхность», то есть их запускают с самолетов. Созданы эти ракеты были для универсального использования, но прежде всего для разрушения так называемых «высокоценных целей» — аэродромов, бункеров, в которых находятся основные командные пункты армии противника, оружейных складов и промышленных площадок — NT.





Еженедельник Spectator напоминает, что скандал с утечкой записи переговоров между военными — не единственный в последние дни. На прошлой неделе «словоохотливый» канцлер Олаф Шольц публично сказал, что британские и французские группировки находятся в Украине, помогая и обучая украинских военных управлять крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Тогда же он объяснил, почему Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, свою собственную версию системы Storm Shadow. Шольц сказал, что этом случае, Германия стала бы активным участником войны.

По мнению Spectator, скандалы последних дней еще раз продемонстрировали, что Германия является «слабы звеном» НАТО.





ЦИТАТА: Грубые нарушения безопасности высшим политическим и военным руководством Германии являются постыдным и тревожным свидетельством отказа Берлина проявить не на словах, а на деле реальную солидарность в противостоянии путинской агрессии и российскому экспансионизму со своими союзниками по НАТО.



Левое коалиционное правительство Шольца не спешило поставлять Украине танки и боеприпасы. Помимо экономической зависимости от российских углеводов, Германия опасалась раздражать Россию, учитывая мрачное наследие Второй мировой и холодной войн, а также тесные связи с Путиным, которые установили бывшие канцлеры Герхард Шредер и Ангела Меркель.

The Daily Telegraph называет перехваченные переговоры «одной из самых серьезных нарушений безопасности Германии со времен холодной войны» и приводит слова члена парламента, консерватора Боба Сили, который назвал Германию «невероятно самонадеянной». Daily Telegraph цитирует другого члена парламента и бывшего замминистра обороны Великобритании Алека Шелбрука, охарактеризовавшего утечку, как «оплошность любительского, а не профессионального уровня».

The Independent считает, что утечка сведений о присутствии британских военных в Украине, вызывает беспокойство сразу на нескольких уровнях. Газета приводит слова бывшего председателя Комитета по обороне Палаты общин, члена парламента Тобиаса Эллвуда, который, отвечая на вопрос о том, какой аспект вызывает наибольшую тревогу, сказал:





Обнародованная Россией утечка подробной информации о британских операциях в Украине вызывает беспокойство сразу на нескольких уровнях. На недавней Мюнхенской конференции по безопасности разочарование Германией, которая, в отличие от Великобритании, не отправляет ракеты дальнего радиуса действия в Украину, могло сравниться лишь с разочарованием, связанным с тем, что американцы так еще и не приняли свой 60‑миллиардный пакет поддержки, который застрял в Конгрессе.



Один из аспектов беспокойства, по мнению британского депутата, в том, «что не были соблюдены протоколы, необходимые в таких переговорах». Помимо этого, его беспокоит то, «как это отразится на политической ситуации в Германии».

Корреспондент Sky News Europe Адам Парсонс, анализируя, насколько разрушительна утечка информации о переговорах высокопоставленных немецких военных, называет это «позором на высшем уровне».

Россия, конечно же, использует утечку, как доказательство присутствия британских и французских военнослужащих на территории Украины.





ЦИТАТА: В перехваченном разговоре немцы говорят говорят: «Мы знаем, что они там есть и они мониторят применение своих крылатых ракет, в то время как канцлер Олаф Шольц так и не одобрил отправку немецких военнослужащих в Украину».



Парсонс отмечает, что и сам г‑н Шольц всего несколько дней назад публично говорил о присутствии британских и французских войск в Украине.

Адам Парсонс, приводя слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, назвавшего утечку переговоров «дезинформационной атакой», напоминает, что официальные представители Германии уже подтвердили, что это не фейк, поэтому называть это дезинформацией было бы неверно.





ЦИТАТА: Это, безусловно, попытка посеять раздор по сразу по нескольким направлениям. Цель публикации перехваченных переговоров — отвлечь мир от похорон Алексея Навального* и усилить давление на Шольца, чтобы он не отправлял Taurus в Украину. Кроме того, это создает атмосферу недоверия между союзниками, поддерживающими Украину.

