Генпрокуратура объявила «нежелательными» три немецкие организации

«Германская ассоциация по исследованиям Восточной Европы» является крупнейшим объединением по исследованию Восточной Европы в немецкоязычном пространстве, форумом для дискуссий и анализа политики, общества и культуры Центральной и Восточной Европы.

«Фонд имени Фридриха Эберта» — старейший политический фонд Германии, продвигающий идеи свободы, справедливости и солидарности. «Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества» — феминистская миротворческая организация с офисом в Берлине.



С 2015 года «нежелательными» могут признать иностранные или международные организации, которые, по мнению властей, представляют «угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. На данный момент в реестре более 140 позиций.



Участие в деятельности «нежелательной организации» карается административной ответственностью в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей. В случае повторного нарушения в течение года после первого штрафа за участие в деятельности «нежелательной организации» наступает уголовная ответственность, начиная с штрафов от 300 до 500 тыс. рублей до лишения свободы от одного года до четырех лет.