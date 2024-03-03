Суд приговорил петербуржца к 4,5 годам колонии строгого режима по делу о подготовке взрыва в здании МВД

Южный окружной военный суд назначил жителю Санкт-Петербурга Александру Журавлеву четыре с половиной года колонии строгого режима по делу о подготовке взрыва в здании управления МВД по Ставрополю, ему вменили статью о подготовке к террористическому акту.

По сообщению пресс-службы суда, Журавлев, находясь в Санкт-Петербурге, в одном из мессенджеров связался с «неустановленным лицом», представившимся сотрудником ГУР Украины, и согласился сотрудничать.

15 января 2023 года мужчина приехал в Ставрополь, чтобы совершить теракт, через три дня выбрал объект «для преступного посягательства», сделал фото и видео, которые вместе со скриншотами карт отправил «куратору». До этого, по версии следствия, он приобрел все необходимые для изготовления самодельного зажигательного устройства компоненты, которые хранил в арендуемой квартире, где и был задержан сотрудниками ФСБ.

Как сказано в решении суда, Журавлев «активно способствовал расследованию», что было учтено при вынесении приговора — 4,5 года в колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

По данным МВД, в прошлом году в России было зафиксировано рекордное количество терактов с 2004 года — 410. Правозащитники считают, что увеличение количества терактов произошло в том числе и из-за того, что российские власти квалифицируют как теракты действия, которые можно расценивать как антивоенные акции.