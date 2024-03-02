Люди в Москве и регионах продолжают прощаться с Алексеем Навальным*

В Перми коммунальные службы и полиция несколько раз за день убрали все у памятника жертвам политических репрессий, но каждый раз этот мемориал восстанавливали.









В Томске сотрудники полиции до сих пор дежурят у мемориала жертвам политических репрессий. На заднем дворе музея «Следственная тюрьма НКВД», у «Камня скорби» до сих пор стоит патруль полиции. Со дня смерти погибшего в заключении политика Алексея Навального прошло 15 дней, вчера состоялись похороны оппозиционера, однако у мемориала жертвам политических репрессий продолжают дежурить две полицейские машины, сообщил RusNews.





Как сообщила «Псковская губерния», вечером 1 марта неизвестные зачистили стихийный мемориал памяти Навального у памятника жертвам политических репрессий, однако неравнодушные жители снова принесли к нему цветы, свечи и плакаты.







«Один пожертвовал собой ради страны. Другой пожертвовал страной ради себя», — еще один мемориал памяти Алексея Навального в Пскове.

В поселке Мелихово Владимирской области появился стихийный мемориал памяти Алексея Навального. На памятнике «Героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины» в поселке Мелихово появились цветы, а также бумажная табличка «Алексей Навальный 1976-2024».











Продолжают приносить цветы к памятнику жертвам политических репрессий во Владивостоке. Вчера, в день похорон Навального, городские службы оградили доступ к памятнику жертвам политических репрессий, однако местные жители все равно возложили цветы в сквере «Веры и надежды» в память об Алексее Навальном.







В Санкт-Петербурге люди также постоянно восстанавливают мемориалы после зачистки их коммунальными службами.













*Внесен в список «экстремистов и террористов».

Фото: Бумага, RusNews, Псковская губерния, Пермь 36.6