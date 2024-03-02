В Мурманске суд назначил активистке 7 суток ареста, посчитав плакат с фамилией «Навальный» демонстрацией «экстремистской» символики

16 февраля Мария-Виктория Нагорных вышла в Мурманске с плакатом «Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вова». Ее задержали и составили протокол за нарушение проведения пикета. Экс-глава штаба Навального* в Мурманске Виолетта Грудина пассказала «7×7»**, что протокол несколько раз пересоставляли и в конечной версии указана «демонстрация экстремистской символики».

16 февраля девушку отпустили, однако снова задержали 29 февраля, на улице сотрудники Центра «Э» вручили ей повестку на пересоставление протокола и увезли в отдел.



Как рассказала Грудинина, после пересоставления протокола Нагорных увезли в суд и продержали там весь день, однако заседание перенесли на пятницу.

Суд признал Нагорных виновной в демонстрации экстремистской символики и назначил семь суток ареста. По информации Грудиной, имя Алексея Навального*** посчитали «данными лидера организаций, признанных экстремистскими». При этом в суде оказалось, что личность «лица, названного „Вовой“, не раскрыта».

«Первый отдел» также приводит цитаты из постановления суда в Мурманске, отмечая, что в его распоряжении есть три аналогичных постановления из других регионов.



«На тексте надписи присутствует имя и фамилия основателя и лидера общественного движения „Штабы Навального“, некоммерческих организаций „Фонд борьбы с коррупцией“*(ФБК), „Фонд защиты прав граждан“* (ФЗПГ), которые неоднократно использовали имя и фамилию „Алексей Навальный“ как атрибутику и символику».

Как отмечают юристы, при описании обстоятельств «нарушений» использовалась «экспертиза» Данилы Михеева. Его выводы многократно использовались судами в делах о демонстрации запрещенной символики, при этом в 2022 году Минюст признал Михеева «неквалифицированным».



«Символика, которая признается экстремистской, должна быть указана в решении суда. Ни одним решением суда фамилия Навального не была запрещена и не может быть запрещена. Имя и фамилия — это то, что нельзя отнять у человека», отметил адвокат Евгений Смирнов.



Адвокаты «Первого отдела» считают, что, учитывая такую широкую географию — Мурманск, Челябинск, Краснодар, Ульяновск — «наказание за фамилию» можно считать практикой, а не «эксцессами на местах». «Эти решения показывают, что практика пошла в разных регионах, а это говорит об одном — соответствующий циркуляр спустили сверху», — отметил Евгений Смирнов.



На прошлой неделе в Новосибирске и Чите также отказали в согласовании митингов в память об Алексее Навальном, чиновники ссылались на его причастность к деятельности «экстремистских» организаций.







*Признаны в России «экстремистскими» организациями, их деятельность запрещена

**Признаны в России «иностранным агентом»

***Внесен в список «экстремистов и террористов»