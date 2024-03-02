В Карелии местного жителя приговорили к 6 годам лишения свободы за пять репостов в «ВКонтакте»

Петрозаводский городской суд приговорил к 6 годам колонии строгого режима Рубена Погосяна по статье о военных «фейках». Изначально его обвиняли по более легкой части этой статьи, однако потом следствие добавило в обвинение мотив «политической ненависти».

Суд назначил ровно столько, сколько требовал прокурор. Погосяну также запретили один год администрировать интернет-сайты.

Как пишут «Сетевые свободы», жителя Петрозаводска обвиняют в том, что в марте и апреле 2022 года он выложил в социальной сети «ВКонтакте» несколько текстов и видеороликов о пожаре на Запорожской АЭС, уничтожении мариупольского драмтеатра, убийствах мирных жителей в Буче и о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске.



Погосян не признал вину в умышленном распространении ложной информации.

Адвокат Роман Масалев сообщил каналу From Karelia with freedom, что защита намерена обжаловать приговор.

Рубен Погосян стал известен в 2019 году после раскрытия информации о злоупотреблениях сотрудников ИК-9 в Петрозаводске. Сотрудники колонии требовали возбудить дело о клевете, а позднее сами стали обвиняемыми по делу об избиении заключенных.



Глава СК Александр Бастрыкин 28 февраля сообщил, что с момента введения статьи о публичном распространении «заведомо ложной информации» о действиях Вооруженных сил РФ по ней возбуждено 303 уголовных дела. В суды направлено 147 дел в отношении 149 лиц, более 100 дел было возбуждено в прошлом году.

