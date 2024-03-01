Минюст объявил «иноагентами» Людмилу Улицкую и благотворительный фонд «Нужна помощь»

Как указано сообщении Минюста, все персоналии проживают за переделами России и выступали против войны в Украине.

Писательница Людмила Улицкая участвовала в деятельности площадок «иноагентов», а также «осуществляет пропаганду ЛГБТ-отношений».

Сергей Медведев, помимо сотрудничества с «иноагентами», «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил РФ». Ему также вменили сотрудничество с организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В январе этого года Медведева досрочно лишили депутатских полномочий за пост во «ВКонтакте», в котором он написал, что хочет «видеть Россию свободной от пут Путина».

Для нового статуса Ильи Хржановского оказалось достаточно сотрудничества с «иноагентами» и антивоенной позиции.

«Благотворительный фонд «Нужна помощь» принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществлял поддержку организаций, включенных в реестр иностранных агентов», — сообщил Минюст.

Незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал», по мнению Минюста, также всячески «дискредитировало» российскую власть, осуществляло поддержку организаций, признанных «экстремистскими» по решению суда. «Сопредседателем и членом совета общественного объединения являются лица, включенные в реестр иностранных агентов», — указано в сообщении. Правозащитный центр «Мемориал» ранее уже признавали «иностранным агентом», в декабре 2021 года Мосгорсуд ликвидировал «Мемориал» по иску прокуратуры.



Единый реестр «иностранных агентов» ведется с 1 декабря 2022 года, на данный момент в нем 774 позиции. «Иностранные агенты» должны сдавать отчетность о доходах, указывать маркировку при публикации любого материала или поста. В случае неисполнения данных требований «иноагентов» привлекают к административной ответственности, а при неоднократных административных штрафах может наступить уголовная ответственность.



Также Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу у «иноагентов».



