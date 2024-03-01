В России задержаны 56 человек, пришедших проститься с Алексеем Навальным*

К 19.30 часам вечера, по информации «ОВД-Инфо»**, на акциях памяти Алексея Навального задержали 56 человек.

Как пишет «Сибирский экспресс», в Новосибирске задержали и доставили в отдел полиции 25 человек.

К 11 задержанным в Екатеринбурге отказываются пускать адвоката, но пришли сотрудники центра «Э».

Задержания проходили в Нижневартовске, Воронеже, Улан-Удэ, Владикавказе, Нижнем Новгороде, Казани, Астрахани и Златоусте.

Как пишет 7х7**, в Омске задержали и отпустили с предостережениями 15 человек.

В Ижевске в аэропорту задержали девушку, которая летела в Москву на похороны Навального, через час после вылета самолета ей выдали предупреждение и отпустили.

Рано утром в Воронеже также задержали несколько человек, которые ехали в Москву на похороны на машинах и на поезде.

В Астрахани силовики задерживали тех, кто приносил цветы к памятнику жертвам политических репрессий. «Молодая женщина, наша, из «Руси сидящей», приходит к памятнику жертвам репрессий. А там — никого. И ни цветочка. Она кладет свои гвоздики и плачет. Как это так?! Она выключает камеру. Оборачивается — бегут трое по газону. Скрутили ее. Цветы выкинули. Привезли в РОВД. А там уже сидят люди, кто пришел к памятнику до нее. И пока на нее составляли протокол, еще троих привезли», — написала руководитель «Руси сидящей»** Ольга Романова**.

В Москве задержали одного из заявителей акции памяти Навального и Немцова Михаила Шнейдера, полицейские сообщили, что он похож на человека, находящегося в розыске.



Около Борисовского кладбища задержали журналиста Василия Полонского, который вел съемку весь день. Через полчаса его отпустили, проверив телефон. Причем, по словам журналиста, сотрудник центра «Э» пытался его завербовать и предлагал отправлять силовикам все снятые видео.





*Внесен в реестр «террористов и экстремистов».

**Признаны в России «иностранными агентами».