Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве

За два часа до начала отпевания в храме «Утоли мои печали» в Марьино люди стали собираться, чтобы проститься с Алексеем Навальным. Как и в Салехарде, в Москве тело политика в морге долго не выдавали родным, а потом после отпевания не пустили людей в церковь, быстро вывезя тело на кладбище. Отпевание Алексея Навального заняло меньше 20 минут. Как написал в соцсетях религиовед Сергей Чапнин, на настоятеля церкви в Марьино надавили: он получил приказ «сократить по максимуму» время отпевания. Все это время в районе церкви и кладбища глушили сотовую связь.





Однако люди пошли к кладбищу, где после прощания родных гроб опустили в могилу. Прощание с Алексеем Навальным проходило под песню «My Way» Фрэнка Синатры, гроб в землю опустили под саундтрек из «Терминатора 2», как рассказали соратники политика, это был один из его любимых фильмов.



Через полчаса людей стали запускать для возложения цветов и прощания, однако желающих отдать дань памяти политику собралось так много, что полицейские стали перекрывать подход к кладбищу и пропускать людей группами. В 17.00 людей еще пропускали на кладбище для прощания, хотя ранее администрация кладбища сообщила, что в это время все закроют.





У метро «Борисово» возник стихийный мемориал памяти Алексея Навального.









Сообщается как минимум об одном задержанном в Москве. Также, по информации «ОВД-Инфо»**, после похорон задержали зампреда московского «Яблока» Андрея Морева.

В Новосибирске у мемориала жертвам политических репрессий задержали и увезли в полицию 7 человек, передает «Сибирский экспресс». Среди задержанных женщина с диабетом, которой требуется медицинская помощь и лекарства, позднее задержали еще 11 человек, включая депутата Горсовета Антона Картавина.

7х7** сообщил о минимум 10 задержанных в Екатеринбурге после того, как они возложили цветы.

Во многих городах России люди продолжают приносить цветы к стихийным мемориалам Алексея Навального, которые власти пытаются разрушить.







*Внесен в список «экстремистов и террористов».

**Признаны в России «иностранными агентами».

Фото: 7×7, Медиазона