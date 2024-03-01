В Коми на защитника Шиеса Алексея Семенова завели новое уголовное дело

Как сообщил телеграм-канал проекта «Поддержка экозащитников», в Ижемском районе Республики Коми против местного экоактивиста Алексея Семенова возбудили уголовное дело из-за того, что он опрокинул содержимое мусорного пакета на стол чиновницы.

Семенову вменяют статью об оскорблении представителя власти после того, как он «зашел в кабинет начальника Государственной жилищной инспекции по Ижемскому району, где публично и умышленно оскорбил начальника ГЖИ, а именно опрокинул содержимое мусорного пакета на рабочий стол».

По версии следствия, действия Семенов унизили честь и достоинство пострадавшей, а также подорвали авторитет органов госвласти. Сам Семенов рассказал, что пришел к чиновнице после того, как увидел, что местный житель выгружает на этой незаконной площадке целый багажник мусорных пакетов. Он подобрал один из выпавших пакетов и пошел к начальнице ГЖИ. А новое уголовное дело связывает со своей борьбой за экологизацию обращений с отходами.



Как пишет «ОВД-Инфо»*, Алексей Семенов уже является обвиняемым по статье о повторной дискредитации российской армии. Уголовное дело возбудили в связи с постом во «ВКонтакте», который начинается со слов «Ижма репетирует встречу груза «200». Согласно экспертизе лингвиста, в этом тексте есть три фразы, дискредитирующие российскую армию.

По первому уголовному делу активиста задержали в октябре 2022 года, в его квартире прошел обыск, на который его привезли прямо из спецприемника, где он отбывал 10 суток административного ареста по статье о неповиновении полиции. На следующий день после обыска мужчину поместили под домашний арест, где он пробыл до февраля 2023 года.











*Признан в России «иностранным агентом».

