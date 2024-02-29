ФСБ отчитались о задержании 19-летнего волгоградца по подозрению в госизмене

ИА «Высота 102» сообщило, что в международном аэропорту Волгограда силовики задержали 19-летнего молодого человека, который по их мнению отправлял деньги вооруженным силам Украины. По сведениям ФСБ, волгоградец планировал скрыться в Турции.

«Мужчина посредством своего мобильного устройства неоднократно посещал сайт благотворительного фонда, созданного СБУ и ВСУ для сбора денежных средств с целью приобретения оружия, средств поражения, технических средств, а также последующего их использования против безопасности РФ», — сообщили в волгоградском УФСБ России.

По версии силовиков, с июля по декабрь 2023 года задержанный несколько раз переводил деньги украинской армии. Против волгоградца возбудили уголовное дело о государственной измене, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Обвинения в госизмене после отправки денежных средств в благотворительные фонды стало частой практикой у силовиков. Уголовные дела из-за пожертвований возбудили в прошлом году в нескольких регионах России.

20 февраля в Екатеринбурге задержали гражданку России и США Ксению Хавану, ее обвиняют в том, что 24 февраля 2022 года она перевела со своего счета в американском банке сумму в 51,8 долларов США на счет украинского фонда Razom for Ukraine. Как отмечают правозащитники, информацию об этом силовики скорее всего получили, изучив ее гаджеты.

Юристы «Первого отдела» публикуют на своем сайте инструкции, как обезопасить себя при переводах. Известные адвокаты Михаил Бирюков и Иван Павлов* рассказали NT, что нужно учитывать при въезде и выезде из России.







*Признан в России «иностранным агентом»



