Ваша честь,
прошу учесть,
что в России можно сесть
за слова и анекдоты,
речевые обороты,
за рисунки, мемы, шутки,
за рассказ про домик утки...
Здравых рамок просто нет,
если ты — иноагент.
Ваша честь,
пред вами здесь
человек, который жаждет,
чтоб закончилась война.
Я уверен, что она —
тяжкий крест всего народа,
разменявшего свободу
на пустые обещанья,
на лукавые посланья,
на империю обмана
и — амбиции тирана.
Ваша честь,
поймите: месть —
вот реальная причина
правового произвола и жестокого суда
в отношении меня
и других людей, кто смеет
называть войну войной,
защищая честь Отчизны
и спасая ее флаг
от кровавого позора,
когда брата предал брат.
Мне клеймо иноагента
налепить хотят на грудь
жулики и лицемеры,
открывающие путь
нашей Родине
к унылой
роли девочки — слуги
для вальяжного Пекина,
где их кормят прям с руки.
Ваша честь,
имею гордость
вам открыто заявить:
я не стану унижаться,
трусить, плакать
и молить
вас о мягком приговоре.
Мне комфортнее прожить
свои годы
пусть в неволе,
но достойно
и пройдя
путь тернистый, не смирившись
с волей злобного вождя.
Жребий брошен.
Я продолжу защищать свою страну
от безумного тирана,
что повсюду сеет тьму.
Гражданин судья,
вы тоже в силах
свою честь не запятнать.
Надо лишь не испугаться
политзека оправдать.
Верьте: жертва не напрасна.
Это все.
Сегодня — баста.
*Признан в России «иностранным агентом».Фото: Александра Астахова