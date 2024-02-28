Ваша честь,

прошу учесть,

что в России можно сесть

за слова и анекдоты,

речевые обороты,

за рисунки, мемы, шутки,

за рассказ про домик утки...

Здравых рамок просто нет,

если ты — иноагент.





Ваша честь,

пред вами здесь

человек, который жаждет,

чтоб закончилась война.

Я уверен, что она —

тяжкий крест всего народа,

разменявшего свободу

на пустые обещанья,

на лукавые посланья,

на империю обмана

и — амбиции тирана.





Ваша честь,

поймите: месть —

вот реальная причина

правового произвола и жестокого суда

в отношении меня

и других людей, кто смеет

называть войну войной,

защищая честь Отчизны

и спасая ее флаг

от кровавого позора,

когда брата предал брат.





Мне клеймо иноагента

налепить хотят на грудь

жулики и лицемеры,

открывающие путь

нашей Родине

к унылой

роли девочки — слуги

для вальяжного Пекина,

где их кормят прям с руки.





Ваша честь,

имею гордость

вам открыто заявить:

я не стану унижаться,

трусить, плакать

и молить

вас о мягком приговоре.

Мне комфортнее прожить

свои годы

пусть в неволе,

но достойно

и пройдя

путь тернистый, не смирившись

с волей злобного вождя.





Жребий брошен.

Я продолжу защищать свою страну

от безумного тирана,

что повсюду сеет тьму.





Гражданин судья,

вы тоже в силах

свою честь не запятнать.

Надо лишь не испугаться

политзека оправдать.





Верьте: жертва не напрасна.

Это все.

Сегодня — баста.





*Признан в России «иностранным агентом».

Фото: Александра Астахова