Депутаты самопровозглашенного Приднестровья обратились к России с просьбой о помощи

Съезд депутатов всех уровней непризнанной республики Приднестровье принял резолюцию с обращением в адрес Совета Федерации и Госдумы с просьбой о помощи в условиях «экономической блокады со стороны Молдовы». «Молдова фактически развязала экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета», — говорится в документе. Как пишет The Bell*, депутаты напомнили, что в регионе постоянно проживают более 220 тысяч граждан России, и об «уникальном положительном опыте российского миротворчества на Днестре».

На съезде было также принято обращение к Генеральному секретарю ООН, Межпарламентской ассамблее СНГ, ОБСЕ, Европарламенту и Международному Красному Кресту, в котором депутаты самопровозглашенной республики требуют «обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и свобод всех жителей Левобережья Днестра и недопущения эскалации конфликта» и призывают к формату переговоров «5+2».



До самого съезда выдвигались версии, что депутаты обратятся к России с просьбой принять Приднестровье в состав России. Приднестровский оппозиционный деятель Геннадий Чорба написал об этом в соцсетях еще 20 февраля. Однако никаких подтверждений этой версии пока нет, в резолюции сказано о помощи, а не о присоединении.

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Признан в России «иностранным агентом».