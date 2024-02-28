«Вы имеете дело не с политиком, а с кровавым мафиози». Юлия Навальная выступила в Европарламенте

Юлия Навальная 28 февраля выступила на пленарном заседании Европейского парламента.

Выдержки из ее речи опубликовала команда Навального.

«В прошлую субботу минуло два года как Путин начал полномасштабную войну против Украины. Вероломную, подлую. Весь мир бросился Украине помогать.



Но вот два года прошло, много усталости, много крови, много разочарования, а Путин никуда не делся. Все уже средства задействовали: оружие, деньги, санкции... Ничего не работает. И случилось самое страшное: все стали привыкать к войне. Тут и там стали говорить: «ну все равно с ним придется договориться...» А потом Путин убил моего мужа, Алексея Навального*.



И я с одной стороны вижу, какой все испытали шок. Прилюдное убийство снова заставило всех вспомнить, что Путин способен на все и договариваться с ним нельзя.



Но с другой стороны, я вижу огромную растерянность. Многим кажется, что Путина вообще не победить. И в отчаянии они спрашивают теперь уже у меня: как вам помочь?



Невозможно сделать Путину больно еще одной резолюцией или еще одним пакетом санкций, который ничем не отличается от предыдущих. Невозможно победить его, думая о нем как о человеке с принципами. С моралью. С правилами.



Он не такой, и Алексей это давно понял. Вы имеете дело не с политиком, а с кровавым мафиози. Путин — главарь организованной преступной группировки. В ее составе и отравители, и наемные убийцы, но это все пешки. Главное же — это близкие к Путину люди, его друзья, подручные, хранители мафиозной кассы.

Вам — и нам всем — надо бороться с путинской мафией. И политическая инновация заключается в том, что надо использовать те методы, которые применяются для борьбы с организованной преступностью, а не для политической конкуренции. Не дипломатические ноты, а расследование запутанных финансовых схем. Не выражения озабоченности, а поиск пособников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, которые помогают Путину и его друзьям прятать деньги.

В этой борьбе у вас есть надежные союзники — это десятки миллионов россиян, которые против Путина, против войны, против того зла, что он несет. Вы не должны преследовать их — наоборот, вы должны работать совместно с ними. Совместно с нами.

Путин должен ответить за то, что он сделал с моей страной. Путин должен ответить за то, что он сделал с соседней мирной страной. Путин должен ответить за все, что он сделал с Алексеем. Мой муж не увидит, какой будет Прекрасная Россия Будущего, но ее должны увидеть мы. И я приложу все свои силы, чтобы осуществить его мечту — чтобы зло отступило, а будущее пришло».

Полный текст

Завтра Европарламент примет резолюцию в связи с убийством Навального. Ожидается, что в ней будет говориться о необходимости принятия мер «в поддержку политических заключенных и притесняемого гражданского общества» в России.











*Внесен в список «террористов и экстремистов».

Фото: Johanna Geron / Reuters / Forum