Госдума приняла закон о запрете на размещение рекламы у «иностранных агентов»

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах «иностранных агентов» — на их сайтах, в их соцсетях, блогах и других площадках. Кроме того, законодатели запретили рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих «иноагентов».

За нарушение закона предусмотрена ответственность — административное наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц. При двух административных делах в течение года возникает уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы.

Авторами законопроекта, который был внесен в Госдуму, выступили 395 депутатов.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение коснется любых платформ — сайтов, блогов, социальных сетей. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих «иноагентов». По данным Володина, в минувшем году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах «иноагентов».

Депутаты заявили от имени «возмущенных людей», которые жалуются, что «действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну» продолжают зарабатывать деньги «на наших гражданах, на отечественных компаниях».

По информации РБК, рекламные агентства включат в договоры с блогерами условия об одностороннем расторжении контрактов на случай, если тех признают «иностранными агентами». Также агентства пытаются «предугадать риски и не размещаться у блогеров, которые потенциально могут попасть в списки Минюста». Также предлагают прописать в договорах возможность взыскать с блогера компенсацию, если его признают «иностранным агентом» и рекламодателя оштрафуют.

Журналистка Катерина Гордеева* объявила, что приостанавливает проект «Скажи Гордеевой» из-за запрета размещать рекламу у «иноагентов».

В своем телеграм-канале Гордеева рассказала, что продолжала снимать свои видео в России, «чтобы не потерять связь с реальностью». Однако в связи с принятием закона о запрете рекламы у «иноагентов» команда журналистки больше не сможет работать как прежде. «У нас есть отснятые выпуски, есть те, что снимаются прямо сейчас. Есть такие, на переговоры о которых ушло слишком много времени и сил, чтобы их отменять. Будем публиковать все снятое по мере сил и возможностей. Нам очень непросто говорить вам, нашим зрителям, что мы — всё. Конечно, мы будем искать выход. Но пока так», — написала Гордеева.

С аналогичной проблемой столкнулась «Редакция» Алексея Пивоварова. В последнем выпуске «Редакции.News» журналист сообщил, что новый закон «серьезно бьет по «Редакции» и делает невозможной работу команды в прежнем формате.



Единый реестр «иностранных агентов» ведется с 1 декабря 2022 года, на данный момент в нем 769 позиций. «Иностранные агенты» должны сдавать отчетность о доходах, указывать маркировку при публикации любого материала или поста. В случае неисполнения данных требований «иноагентов» привлекают к административной ответственности, а при неоднократных административных штрафах может наступить уголовная ответственность.







*Признаны в России «иностранными агентами».

