Жительницу Обнинска отправили в СИЗО за ссылки на каналы команды Навального* и движения «Весна»**

По информации ASTRA, 36-летней Ирине Черниковой вменяются публикации ссылок на интернет-проект ФБК** «Россия без Путина 2024», ссылок на телеграм-канал «Команда Навального» и ютуб-канал «Навальный Live», а также ссылки на пост телеграм-канала «Движения «Весна» с обращением женщин из организации «Путь домой» к Путину с просьбой вернуть мобилизованных.

Кроме того, девушка якобы разместила у себя в аккаунте ссылки на облачное хранилище с листовками «Весны»: «За любого — кроме Путина, чтобы вернуть солдат домой», «Россия без Путина — возвращение мобилизованных домой», «Россия без Путина — мирные переговоры», «За любого — кроме Путина, чтобы прекратил освобождать преступников», «Путин — это санкции против России», «Путин — это насилие» и др.



Следствие квалифицировало эти действия Черниковой как «деструктивную информационную деятельность». Против нее возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».



В июне 2021 года Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Алексея Навального «экстремистскими» организациями. После этого людей по всей России стали задерживать за донаты ФБК по статье о финансировании терроризма. В январе этого года за донат ФБК в СИЗО оказались юрист из Вологды и житель Саратовской области. В феврале Сыктывкарский городской суд приговорил 37-летнего Вячеслава Герцберга к штрафу в 300 тыс. рублей из-за доната ФБК.

Молодежное движение «Весна», которое выступило против войны с Украиной, признали «экстремистской» организацией в декабре 2022 года.







*Внесен в список «террористов и экстремистов».

**Признаны «экстремистскими» организациями, деятельность в России запрещена.