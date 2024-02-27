Следователя, который вел дела против ФБК* и Навального**, повысили до замглавы Главного следственного управления

Иван Жданов*** сообщил, что руководитель следственной группы по делам ФБК Роман Видюков пошел на повышение и стал замглавы ГСУ. Это видно из документа за подписью Видюкова.

По информации «Важных историй»****, карьера Видюкова началась в Волгограде в 2009 году с расследования дела главы профсоюзов Волгоградской области, которого приговорили к 9 годам колонии. Именно после этого силовику дали новое звание. В 2014 году 33-летний следователь получил звание полковника. Также он участвовал в делах против бывшего министра экономразвития Алексея Улюкаева и экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Путин наградил Видюкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Как пишет команда Навального, подчиненный Видюкова Александр Кемеров оказывал давление на бывшего сотрудника ФБК Федора Горожанко, чтобы тот дал показания против Навального, дело которого расследовал Видюков.

Также Роман Видюков был руководителем следственной группы по расследованию дела о создании «экстремистского сообщества» в отношении Лилии Чанышевой**, бывшей главы штаба Навального* в Уфе.



Это не первый случай, когда власть награждает преследователей Навального. Через три дня после смерти Алексея Навального Владимир Путин присвоил специальное звание генерал-полковника внутренней службы заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу, который лично курировал пытки политика в колонии. После этого Великобритания и США внесли Бояринева в санкционные списки.







*ФБК и штабы Навального признаны в России «экстремистскими», деятельность в России запрещена.

**Внесены в список «террористов и экстремистов».

***Признан «иностранным агентом».

****Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.