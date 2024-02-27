



Певчих рассказала, что сотрудники ФБК** два года вели переговоры об обмене Навального, в том числе с американской администрацией; что накануне смерти Алексея Навального удалось, наконец, договориться об обмене его и еще двух других заключенных российских тюрем (журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича и ветерана-морпеха, обвиненного в шпионаже и приговоренного к 16 года колонии Пола Уилана. — NT) на Вадима Красикова, сотрудника ФСБ, арестованного и приговоренного к заключению в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Комментируя заявление Марии Певчих, BBC News заявила, что пока не видела никаких доказательств утверждений г‑жи Певчих и не может проверить их по независимым источникам.

Wall Street Journal пишет, что хотя представитель Белого дома не ответил на просьбу о комментарии, а представитель правительства Германии отказался от комментариев, в частном порядке американские и немецкие официальные лица заявили, что не делали Путину никакого предложения.

Компания Dow Jones, которой принадлежит Wall Street Journal, в своем заявлении сказала: «Мы знаем, что правительство США серьезно относится к усилиям по освобождению Эвана (журналиста издания, арестованного в России около года назад и о чьем обмене на Вадима Красикова идет речь. — NT), и не можем давать дальнейших комментариев». Представитель семьи Уиланов (американского гражданина, находящегося в российской тюрьме и имя которого также упоминается в заявлении М. Певчих. — NT) сказал, что у него недостаточно информации, чтобы комментировать слова фонда Навального.

Financial Times пишет, ссылаясь на американских и немецких чиновников, что после смерти Алексея Навального желание Германии в отношении потенциальной сделки с Кремлем по обмену российского киллера на заключенных заметно снизилось. Немецкий чиновник сказал изданию, что смерть Навального сделала вероятность такого обмена гораздо менее вероятной.

Германия, как и другие западные страны, заявила, что Путин несет ответственность за смерть российского оппозиционера, напоминает FT, однако пишет, что представитель канцлера Олафа Шольца отказался от комментариев.

Осведомленные люди, пишет издание, подтверждают, что в последние недели велись «дискуссии» о том, чтобы Россия освободила Гершковича, Навального и американского ветерана Пола Уилана в обмен на Красикова. Но теперь, когда Навальный уже мертв, интерес Берлина к сделке ослаб.

«У них больше нет никого на примете, на кого, по их мнению, стоило бы обменять убийцу, которого поддерживает (российское) государство», — сказал один из американских чиновников.

«У них больше нет «человека-символа», которого они хотели бы вытащить». США и Германия вели предварительные переговоры о возможном обмене Навального, но США официального предложения, по словам западного чиновника, не делали.

The Times пишет, что Белый дом отказался комментировать сообщения о возможной сделке по освобождению Навального и американцев, задержанных в России. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, сказала: «Мне нечем поделиться... Очевидно, что, когда речь идет об американских заложниках, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить их безопасную доставку домой к семье».

Guardian ccылается на «осведомленные источники», которые сообщили изданию, что вопрос об участии Красикова в сделке по обмену Навального и других заключенных, содержащихся в России, обсуждался, однако им неизвестно, согласился ли Путин на обмен Навального.

Guardian напоминает, что в последние месяцы все чаще звучали разговоры о том, что западные лидеры могут попытаться включить имя Навального в список людей, которые должны стать частью потенциального обмена заключенными между Россией и Западом. Guardian, ссылаясь на немецкие Bild и Zeit, сообщали, что власти Германии обсуждали возможность обмена Навального на Красикова.

Сергей Гуриев*, экономист и давний соратник Навального, заявил в сентябре газете Guardian что из «прямой и косвенной» переписки с Навальным ему известно, что тот больше не настаивает на том, чтобы остаться в России, поскольку ФБК был объявлен в России нежелательной, террористической и экстремистской организацией и, следовательно, Навальный не смог бы никого взять на работу. Ссылаясь на американских чиновников, New York Times сообщила, что немецкие чиновники просили освободить Навального в рамках любой сделки, хотя они и не указали, что сделка близка к заключению.

В понедельник правительство Германии заявило, что ему известно о сообщениях СМИ о планируемом обмене заключенными, в числе которых Навальный, но представитель правительства отказался давать комментарии.

New York Times приводит слова чиновника одной из западных стран, знакомого с ходом переговоров, который подтвердил, что «предварительные обсуждения» возможного освобождения г‑на Навального путем такого обмена, уже велись до 16 февраля, когда стало известно о его смерти, но чиновник опроверг заявление команды Навального о том, что переговоры находились на завершающей стадии.

Washington Post ссылается на двух высокопоставленных представителей европейских служб безопасности, знакомых с ходом переговоров. Они подтвердили газете, что предложение об обмене заключенными с Россией, в котором участвовали бы Навальный и другие лица, содержащиеся в российских тюрьмах, в обмен на Красикова, имели место. По их словам, Москва дала понять, что заинтересована в возвращении Красикова. Переговоры по обмену должны были включать Навального, Гершковича и, возможно, других лиц.

Первоначально Германия не хотела обменивать Красикова, который был осужден за совершение убийства на ее территории по приказу ФСБ. Однако позиция Германии изменилась, когда состояние здоровья Навального ухудшилось.



