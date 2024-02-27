«Ровно девять лет назад в Москве застрелили Бориса Немцова. Нашего жизнерадостного и свободного Борю. Моего доброго друга и надежного товарища.

Ночью 27 февраля 2015 года в горле стоял ком отчаяния и боли. Такой же ком застрял в горле сегодня, потому что теперь нет и Алексея Навального.



Ощущение, что девять лет назад было немного легче, ведь вокруг было море неравнодушных людей, а рядом оставались близкие. Сегодня я один. Смотрю на обшарпанную стену и зарешеченное окно, а рядом лишь тюремные надзиратели.



Кажется, что все кончено, что осталось лишь опустить руки и смириться со злом.



Но я помню слова Алексея. В фильме «Навальный» его спросили: какое послание ты оставишь людям, если все-таки будешь убит? Он ответил: сделайте над собой сверхусилие и не впадайте в уныние.



Уверен, что Немцов ответил бы то же самое.



Уныние лишает нас воли и делает слабыми. А безвольные и слабые люди не способны отстоять свободу и собственное достоинство.



Поэтому давайте договоримся, друзья: никакого уныния.



Да, мы несем тяжелые потери.



Но мы все равно победим».







*Признан в России «иностранным агентом».

