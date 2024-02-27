Close

#Репрессии

«Да, мы несем тяжелые потери. Но мы все равно победим»

27.02.2024

Илья Яшин* написал письмо из колонии № 3 в Смоленской области в годовщину убийства Бориса Немцова


«Ровно девять лет назад в Москве застрелили Бориса Немцова. Нашего жизнерадостного и свободного Борю. Моего доброго друга и надежного товарища.

Ночью 27 февраля 2015 года в горле стоял ком отчаяния и боли. Такой же ком застрял в горле сегодня, потому что теперь нет и Алексея Навального.

Ощущение, что девять лет назад было немного легче, ведь вокруг было море неравнодушных людей, а рядом оставались близкие. Сегодня я один. Смотрю на обшарпанную стену и зарешеченное окно, а рядом лишь тюремные надзиратели.

Кажется, что все кончено, что осталось лишь опустить руки и смириться со злом.

Но я помню слова Алексея. В фильме «Навальный» его спросили: какое послание ты оставишь людям, если все-таки будешь убит? Он ответил: сделайте над собой сверхусилие и не впадайте в уныние.

Уверен, что Немцов ответил бы то же самое.

Уныние лишает нас воли и делает слабыми. А безвольные и слабые люди не способны отстоять свободу и собственное достоинство.

Поэтому давайте договоримся, друзья: никакого уныния.

Да, мы несем тяжелые потери.

Но мы все равно победим».

*Признан в России «иностранным агентом».

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.